Родственники жертв деменции погружаются в депрессию

Каждый третий член семьи пациента с болезнью Альцгеймера испытывает стойкие симптомы депрессии. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Финляндии.Старческое слабоумие - тяжёлая и неизлечимая болезнь, а осознание у себя этого недуга может погрузить человека в депрессию очень надолго. Но с этим психическим расстройством также сталкиваются и более 60% членов семей, в которых осуществляют уход за людьми с болезнью Альцгеймера. Все они испытывали, как минимум, лёгкие симптомы депрессии в момент, когда их родственнику только поставили диагноз. А каждый третий наблюдал за ухудшением депрессивных симптомов в следующие 5 лет. В исследовании финских ученых приняли участие 226 членов семей, осуществляющих уход за людьми с болезнью Альцгеймера. Их депрессивные симптомы отслеживали в течение 5 лет, наблюдая с момента постановки диагноза. 61,5% опекунов испытывали симптомы депрессии уже в момент диагноза, более чем у половины они оставались лёгкими во время наблюдения и даже в некоторых случаях уменьшались.Но у одной трети фиксировалось стойкое ухудшение депрессивных симптомов. Они также усилились во время наблюдений на третьем и пятом году после постановки диагноза. Чаще всего с депрессией сталкивались женщины, которые ухаживали за своими супругами. В контрольной группе наблюдали за родственниками пациентов с атопическим дерматитом. В этом случае никакого повышенного риска распространения депрессий у них не наблюдалось.