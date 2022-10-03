Эксперты рассказали об опасности гипертонии
Эксперты telegram-канала «Красота и Здоровье» рассказали редакции издания Yakutsk.ru, как гипертония влияет на общее состояние здоровья человека.
Заболевание наносит удар по зрению, головному мозгу, сердцу, почкам и крови. Гипертония часто вызывает инсульты, которые неизбежно становятся причиной нарушенного мозгового кровотечения. От недуга может повыситься сахар в крови, что оказывает негативное влияние на центральную нервную систему.
Нередко по причине гипертонии увеличивается левый желудочек. Частым итогом развития гипертонии является инфаркт миокарда.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://doctor.rambler.ru - Добавил lavrentiya в категорию Кардиология
Добавить комментарий