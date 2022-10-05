Какие продукты нужно исключить из рациона после 50 лет, чтобы сохранить здоровье сердца

Потребности организма с возрастом меняются — приходится под них подстраиваться, с этим ничего не поделать. Зато какой бонус — здоровое долголетие и никаких походов по аптекам.У людей старше 50 лет, как правило, из-за сокращения физической активности, гормональных изменений, возможности есть вкусно и много накапливается лишний вес в области талии, растет количество висцерального жира. А это заметно увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.Изменить ситуацию никогда не поздно — одна из самых простых рекомендаций врачей-кардиологов — пересмотреть свой рацион и перестать увлекаться нездоровой пищей. Речь не о полном запрете, а лишь о разумном и осознанном выборе того, что вы кладете в свою тарелку.По мнению диетологов, в наших холодильниках хранится не так уж много продуктов, которые вредны для здоровья сердца. Вот их список.Жирное мясо и жареная еда—Правило №1 — ограничить количество насыщенных жиров в рационе, — говорит врач-диетолог Ребекка Шиллинг. — Это, пожалуй, самое непростое для моих клиентов старше 50 — отказаться от шашлыка, стейка, жареного куска свинины. Мысль о том, что надо становиться вегетарианцем, их дико пугает, но ведь это не обязательно.Диетолог предупреждает лишь о чрезмерном увлечении жирным мясом и жареными сосисками — это прямой путь к болезням сердца, особенно, если забывать про фрукты, клетчатку и овощи.Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров создают «идеальный шторм», закупоривая артерии, повышая уровень плохого холестерина и способствуя гипертонии.— Я лишь рекомендую ограничить употребление мяса до порции размером с вашу ладонь — это норма на день, а также пореже есть красное мясо и жареную пищу, не увлекаться жирной молочкой и есть больше фруктов, овощей и клетчатки каждый день, — говорит доктор Шиллинг.Чипсы и сладкие безалкогольные напиткиХрустящие снеки содержат тройную угрозу для сердца: соль, насыщенные жиры и добавленный сахар, предупреждает диетолог.— Аппетитные закуски в пакетиках (и крекеры, и чипсы, и различные печенья) не только очень соленые или очень сладкие, но и провоцируют переедание, а как следствие — ведут к ожирению, — говорит диетолог Мелисса Митри.Что касается сахара, то его очень много в газировке и пакетированных соках — а, как известно, перебор со сладким увеличивает риски развития диабета, ожирения и сердечных заболеваний.Если хочется «пузырьков», выбирайте простую газированную воду или минералку.Диетические напиткиПереход от сладких напитков к диетическим газировкам для сокращения потребления калорий и сахара может показаться разумным шагом, но он контрпродуктивен, когда речь идет о здоровье сердца.— Искусственно подслащенные напитки связаны с повышенным риском кардиометаболических заболеваний, — говорит диетолог Арика Хошайт. — Это подтверждают исследования. У тех, кто регулярно пьет диетические газированные напитки, на 36 % выше риск развития метаболического синдрома и на 67 % — диабета 2 типа по сравнению с теми, кто предпочитает воду. Искусственная сладость в таких напитках увеличивает аппетит и нарушает микробиом, что может привести к тому, что начнет шалить инсулин, усилится тяга к сладким и высококалорийным продуктам.Пирожки и пышкиПерекус, которого следует избегать мужчинам и женщинам старше 50 лет, которые беспокоятся о здоровье своего сердца, — это пышки, пончики, чебуреки, жареные пирожки и подобные продукты.— Мало того, что жареные пончики поставляют в наш организм много нездорового жира, они также богаты рафинированными углеводами и сахаром, что может привести к увеличению веса и риску сердечных заболеваний, — говорит доктор Сьюзан Бауэрман. — Рафинированные углеводы и сахар, если вы едите их в избытке, у людей старше 50 лет могут вызвать инсулинорезистентность или даже преддиабет. А это уже крайне опасные состояния.