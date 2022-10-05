Почему сохнут губы и что с этим делать, рассказывает врач
Если явная сухость ощущается еще на руках или роговице глаз, это может сигнализировать о нехватке эстрогенов. Помогает ли гигиеническая помада? Юлия Щербатова считает, что при постоянном использовании в ней нет смысла. Тут важно разобраться с ситуацией на приеме у врача. «В норме у нас ничего не сохнет, — рассказывает Юлия. –– Ни в сезон отопления, ни от некачественного геля для душа. Так что если проблема существует, не стоит списывать ее на внешние факторы: подозреваем анемию, гипотериоз, нарушение липидного обмена и отправляемся к эндокринологу».
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