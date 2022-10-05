Почему сохнут губы и что с этим делать, рассказывает врач

Погода все чаще не радует, а впереди и вовсе суровые русские морозы. В преддверии испытаний на прочность климатом мы решили разобраться, почему у многих из нас в холодное время года часто сохнут губы (спойлер: так быть не должно) и что с этим делать. Ну а прислушаться мы решили (чего и вам советуем) к мнению кандидата медицинских наук, дерматокосметолога и челюстно-лицевого хирурга Юлии Щербатовой. В своем Telegram-канале доктор объясняет, что состояние, при котором сохнут губы, называется хейлит. Это не самостоятельное заболевание, а симптом. По словам специалиста, это могут быть анемия (подтвержденный дефицит железа) или недостаток витамина А.Если явная сухость ощущается еще на руках или роговице глаз, это может сигнализировать о нехватке эстрогенов. Помогает ли гигиеническая помада? Юлия Щербатова считает, что при постоянном использовании в ней нет смысла. Тут важно разобраться с ситуацией на приеме у врача. «В норме у нас ничего не сохнет, — рассказывает Юлия. –– Ни в сезон отопления, ни от некачественного геля для душа. Так что если проблема существует, не стоит списывать ее на внешние факторы: подозреваем анемию, гипотериоз, нарушение липидного обмена и отправляемся к эндокринологу».