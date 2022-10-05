Игра на барабане поможет укрепить память

Если у вас возникли проблемы с запоминанием имён людей и их лиц, попробуйте начать учиться играть на барабане. Такой вывод сделали исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.У некоторых из нас возникают характерные специфические проблемы с памятью, когда мы не можем сопоставить лица людей с их именами. Другими словами, мы видим человека, но никак не можем вспомнить, как его зовут. И с возрастом эта проблема становится всё более острой. Исследование показало, что для укрепления данной части памяти людям среднего возраста нужно учиться играть на ударных инструментах. Это ещё одна демонстрация удивительных терапевтических способностей так называемой музыкальной терапии.Наблюдения показали, что всего два месяца игры на барабане приводили к резкому улучшению результативности тестов, по которым и проверялась способность сопоставлять лица с именами. Тесты проводились за экраном компьютера, и участники должны были вспоминать, какое имя связано с тем или иным лицом, показанным им несколькими секундами ранее. Сканирования мозга продемонстрировали, что что занятия на ударных укрепляли зону мозга, связанную с так называемой короткой памятью.Небольшое по объёму исследование продемонстрировало, что музыкальная терапия в этом вопросе укрепляет память на скромные 4%. Однако участники эксперимента занимались на ударных всего два месяца. И можно предположить, чтобы если бы занятия проводились дольше, то и результаты оказались бы более впечатляющим.