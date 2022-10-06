Проблемы с ногтями могут говорить о высоком сахаре в крови и диабете

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Неблагоприятные изменения в состоянии ногтей могут вызываться процессами, свойственными диабету хронически высокому уровню сахара в крови, – в частности, ими могут быть грибковые инфекции.Повышенное содержание сахара в крови, свойственное диабету, ассоциируется с развитием многих опасных заболеваний и гормональных изменений. Такая гипергликемия грозит повреждением кровеносных сосудов, которые снабжают нервы питательными веществами, а также стимулирует рост дрожжей в различных частях тела.Специалисты Клиники Майо предупреждают, что грибковая инфекция ногтей может быть одним из ранних симптомов диабета.Грибковое поражение ногтей возникает, когда бактерии, чаще всего связанные с микозом, распространяются на кератин ногтей. Это приводит к тому, что ногтевая пластина обесцвечивается, становится хрупкой, трескается, или даже отрывается от ногтевого ложа. Грибковые инфекции в основном поражают ногти на ногах, но примерно в 20 процентах случаев они могут возникать на ногтях рук, поэтому за перечисленными признаками стоит следить, регулярно и внимательно осматривая все конечности, подчеркивают специалисты.Также врачи рекомендуют носить удобную обувь и поддерживать здоровье ног, сохраняя их как можно более чистыми и сухими. При появлении грибковой инфекции или долго не заживающих царапин, порезов будет полезным проверить кровь на содержание сахара. Повреждение нервов из-за высокого сахара в крови может привести к тому, что люди будут меньше осознавать, что имеют какие-то пореждения, и это дает инфекции возможность для распространения, предпреждают эксперты.