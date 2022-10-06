Синдром беспокойный ног может быть признаком дефицита витамина D

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Дефицит витамина D был связан с состоянием, называемым синдромом беспокойных ног.Когда витамина D мало, с вашим телом могут происходить странные вещи. Мышечные спазмы, выпадение волос и проблемы с кожей — все это признаки дефицита витамина D. Синдром беспокойных ног также может быть симптомом.Синдром беспокойных ног — это непреодолимое желание двигать ногами, которое возникает по вечерам и ночью. Это состояние может вызвать нервирующее «ощущение ползания мурашек в ступнях, икрах и бедрах."СБН иногда вызывается дефицитом железа или почечной недостаточностью. Но ученые также считают, что это может быть признаком дефицита витамина D. Именно дефицит витамина D может вызвать СБН, «неизвестно»; однако исследования обнаружили «ассоциацию» между ними", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Было обнаружено, что люди с более низким уровнем витамина D более подвержены риску СБН. Исследователи пришли к выводу, что «витамин D в значительной степени связан с СБН.Добавки с витамином D могут улучшить симптомы синдрома беспокойных ног. Это предполагает связь между ними.Ученые дали добавки 12 людям с дефицитом витамина D и синдромом беспокойных ног. После доз тяжесть их симптомов СБН «значительно улучшилась».«Это исследование показывает, что добавки с витамином D улучшают тяжесть симптомов СБН, и подтверждает, что дефицит витамина Д предположительно связан с СБН».