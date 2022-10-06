Эксперты раскрыли, в чем заключается польза бананов

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Этот фрукт способен защитить организм от многих болезней.Так, ученые выяснили, что люди, которые часто употребляют бананы, могут не бояться болезней, сообщает издание ETNT.Эксперты поделились, что частое употребление бананов считается очень полезной привычкой. Исследования подтверждают, что люди, в рационе которых есть этот фрукт, реже других болеют сезонными простудами, такими, как грипп или ОРВИ.Это происходит благодаря лектину, особому типу белка в составе бананов, способному проявлять высокую активность в борьбе с простудами.