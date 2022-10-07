Чеснок может быть и полезным, и вредным

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С употреблением чеснока связаны как положительные, так и негативные эффекты, об этом напомнили специалисты Роспотребнадзора.Чеснок с наступлением осенне-зимнего сезона традиционно становится в России одним из самых востребованных продуктов, с помощью которых наши соотечественники укрепляют иммунитет. Обычно о чесноке говорят как о «суперпродукте», но его поедание приносит не только пользу – возможны и нежелательные эффекты в отношении организма и самочувствия.«Продукт полезный, но надо учитывать противопоказания», - подчеркнули специалисты, выступив на портале здоровое-питание.рф.Согласно их данным, чеснок может оказывать оздоровительное действие на сердечно-сосудистую систему.«Чеснок снижает уровень плохого холестерина, делает стенки сосудов более эластичными и предупреждает атеросклероз, образование тромбов, инфаркт».В то же время из комментария врача-диетолога Анны Ивашкевич следует, что при некоторых хронических нарушениях вредным может оказаться даже очень небольшое количество пряного овоща. В первую очередь речь идет о патологиях ЖКТ.В целом, подчеркнула Ивашкевич, чеснок допустим только в отсутствие болезней желудка и кишечника – но и в этом случае не больше двух зубчиков в течение дня (не сразу).Что является категорическим табу – есть чеснок сырым на голодный желудок, этого не следует делать даже очень здоровым людям.