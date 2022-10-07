Новая причина старческого слабоумия шокировала учёных

Исследование показало, что причиной болезни Альцгеймера является вовсе не рост количества бета-амилоидных белков, а его сокращение. К такому выводу пришли исследователи из Университета Цинциннати.Американские учёные поставили под сомнение преобладающую теорию о происхождении болезни Альцгеймера. Считается, что этот неизлечимый недуг возникает из-за скопления в мозге бета-амилоидных белков, которые сплетаются в бляшки и не дают нейронам обмениваться информацией друг с другом. И вот теперь исследователи из Цинциннати пришли к совершенно противоположному выводу, который может опрокинуть общепринятую концепцию старческого слабоумия, рассматриваемую в течение последних 100 лет.Исследователи предположили, что бляшки в мозге, называемые амилоидными, на самом деле являются следствием падения уровня бета-амилоидов в головном мозге, а не роста. А это падение происходит из-за того, что нормальный белок в условиях биологического, метаболического или инфекционного стресса и трансформируется в те самые аномальные бляшки. Парадокс заключается в том, что у многих людей с годами скапливаются бляшки в мозге, но далеко не у всех они порождают старческое слабоумие. Тем не менее, данные бляшки и остаются центром внимания исследований, поскольку именно на них ориентируется большинство экспериментальных лекарств. Но следует бороться не с уменьшением амилоидных бляшек в мозге, а с тем, чтобы количество бета-амилоидных белков не падало. Именно снижение уровня растворимой формы белка и может быть токсичным, как показало исследование