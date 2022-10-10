Белковые продукты, из-за которых можно набрать лишний вес

Хотя обычно белковые продукты рекомендуются как идеальные для похудения, некоторые из них вполне способны заставить ваш организм набрать несколько лишних килограммов.Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала в интервью «МедикФорум», что белок является макроэлементом, необходимым для наращивания мышечной массы .«Поскольку белок помогает предотвратить избыток жира и сдерживает приступы голода, он необходим для поддержания здорового веса и формы».По словам специалиста, взрослым людям рекомендуется употреблять 0,8 грамма белка на килограмм веса тела каждый день. Спортсмены, которые хотят нарастить свои мышцы, употребляют от 1,2 до 1,8 грамма белка на килограмм массы тела каждый день.В пределах этого количества, однако, не следует бездумно есть богатые белком продукты, как бы заманчиво (в плане возможного похудения) это ни казалось. Пономарева предупредила, что из-за белковых продуктов вполне возможно набрать лишний вес.«Проверяйте не только количество белка, но и ингредиенты или количество калорий в пище. Потому что некоторые якобы полезные источники белка скрывают ловушки жира и сахара», - поделилась советом специалист.Творог с сахаром. Творог – очень хороший источник белка. Однако рекомендуется использовать сорта творога без искусственных фруктовых ароматизаторов или без добавления сахара, напомнила эксперт. В противном случае возрастает риск прибавки в весе.Протеиновый батончик. Многие протеиновые батончики помимо белка содержат трансжиры, подсластители и консерванты. То, что кажется хорошим перекусом после тренировки, может быстро свести на нет ваши усилия в тренажерном зале.Жирный сыр. Сыр содержит много белка, но некоторые виды, такие как плавленый сыр или камамбер, не очень полезны, если вы хотите похудеть. Хотя они также содержат много белков, содержание жира в них является очень высоким – если и есть такой продукт, то исключительно в мизерных дозах. Впрочем, заметила Пономарева,«даже с менее жирными сортами следует обращать внимание на правильное количество и не есть слишком много сыра».Орехи. Их плюсы: обилие важных омега-3 жирных кислот и белка (в зависимости от сорта). Минусы: орехи отличаются высокой калорийностью, многие содержат большое количество углеводов (например, ими богаты кешью). Вот почем их следует употреблять только в умеренных количествах, иначе можно набрать лишний вес.«Небольшой горсти орехов вполне достаточно в качестве перекуса между приемами пищи или в качестве начинки для йогурта или каши. Кстати, больше всего белка содержит арахис», - проинформировала врач.