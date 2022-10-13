Почему ломит тело и что сделать, чтобы полегчало

Причины могут быть разными, и иногда без скорой не обойтись.Ломота — это несильная тупая боль. Есть устойчивое выражение «ломит кости», но обычно имеют в виду ещё мышцы и суставы сразу во всём теле.Боль в костях иначе называется оссалгией, в мышцах — миалгией, а в суставах — артралгией. При каких?то состояниях они встречаются все вместе, в других случаях — по отдельности. Это неспецифические симптомы, то есть они бывают при разных болезнях, так что только по одному признаку диагноз поставить нельзя.Почему возникают ломота в теле и температураЧаще всего тело ломит с температурой из?за инфекций. Когда в организм попадают вирусы или бактерии, то иммунная система направляет лейкоциты на борьбу. Они вырабатывают разные вещества, которые убивают захватчиков. Возникает воспаление, из?за которого болит буквально всё.При этом обычно бывают и другие симптомы:озноб;слабость;сонливость;насморк;кашель.Так что с точки зрения организма, ломота — это хорошо. Она показывает, что иммунитет борется с недугом. При этом озноб усиливает эту боль, потому что мышцы «дрожат», усиленно сокращаются и переутомляются.Ломота в костях и мышцах также бывает при различных отравлениях, например лекарствами, тяжёлыми металлами, ядами. При этом тоже может подниматься температура.Почему ломит тело и кости без температурыЛомота в теле без температуры часто бывает и у здоровых людей. Например, после интенсивной тренировки, сна в неудобной позе или нервного перенапряжения.В более серьёзных случаях такой симптом может возникать из?за хронических заболеваний, допустим артрита, красной волчанки, гипотиреоза, диабета, злокачественных опухолей, или из?за химиотерапии.В каких случаях нужно звонить в скоруюСрочно вызовите врачей, если ломота:появилась после укуса клеща;сопровождается сильным отёком или покраснением кожи;возникла вместе с сыпью.Внимание медиков необходимо, чтобы не пропустить смертельно опасное состояние.Что делать, если ломит телоВсё зависит от причины нарушения. Если у вас нет опасных симптомов, перечисленных выше, но состояние всё равно беспокоит, обратитесь к терапевту. Он выяснит, чем вызвана ломота в теле, и назначит лечение.Если же вы уверены, что неприятные ощущения связаны, например, с обычной простудой или неудобной позой, попробуйте облегчить боль самостоятельно. Для этого подойдут такие способы.Не допускайте обезвоживанияНекоторые болезни, вызывающие ломоту в теле, приводят и к обезвоживанию. Например, это грипп, острые кишечные инфекции или отравления. Но жидкость важна для нормального функционирования организма, без неё ему будет сложнее бороться. Поэтому старайтесь пить больше чистой воды, чая, бульонов или аптечных растворов электролитов.Грейте мышцыЭтот совет подходит, только если нет высокой температуры. Тепло способствует расслаблению мышц, поэтому отлично поможет тёплая (не горячая!) ванна или такой же душ. Ещё можно полежать под одеялом или приложить к телу грелку. Важно не перестараться, чтобы не стало ещё хуже, поэтому с грелкой лучше не засыпать.ОтдыхайтеКогда организм борется с болезнью или восстанавливается, он сильнее устаёт, так что требует больше отдыха и сна. Иногда другие симптомы могут мешать заснуть, но всё равно постарайтесь проводить в постели как можно больше времени.Сбивайте температуруХотя лихорадка и помогает бороться с инфекциями, самочувствие сильно ухудшается. Жар, ломота и озноб часто связаны, поэтому, чтобы легче переносить болезнь, можно сбить температуру. Например, принять для этого прохладную ванну, не кутаться, выпить жаропонижающее.При необходимости принимайте безрецептурные обезболивающиеНестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или парацетамол, снижают выработку веществ, которые отвечают за воспаление, поэтому помогают от ломоты в теле. Кроме того, они уменьшают температуру, если дело в инфекции. Но злоупотреблять препаратами не стоит: принимать их можно не чаще, чем указано в инструкции.