Безглютеновая диета не приносит пользы здоровым людям

Соблюдение здоровыми людьми безглютеновой диеты не приносит им никакой пользы, подтвердило новое английское исследование.Соблюдение безглютеновой диеты здоровыми людьми не приносит никакой пользы, показало новое исследование ученых из Редингского университета, Шеффилдского университета и Шеффилдских университетских больниц.В исследовании, опубликованном в Gastroenterology, приняли участие здоровые добровольцы, не страдающие целиакией или нецелиакийной чувствительностью к глютену.В течение двух недель до начала эксперимента все участники соблюдали безглютеновую диету. Затем добровольцев разделили на две группы. В первой группе участники продолжали соблюдать безглютеновую диету в течение еще двух недель, тогда как рацион второй группы содержал органический глютен.Врачи оценили выраженность симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта (боль в животе, запоры, диарея и изжога) у всех участников до и после эксперимента. «Глютеновая» группа не сообщала о более выраженных проблемах и побочных эффектах по сравнению с контрольной.«Похоже, глютен часто неоправданно играет роль плохого парня в нашей диете, в то время как содержащие глютен злаки, особенно цельнозерновые, представляют собой важные источники белка, клетчатки и микроэлементов», – рассказала Паола Тоси (Paola Tosi), соавтор исследования.«Результаты работы показывают, что отсутствие глютена может не принести пользы здоровью многих из тех, кто избегает его в своем рационе, полагая, что глютен по своей природе вреден для кишечника человека. Глютен не вызывает проблем с желудком у людей, не имеющих физиологической чувствительности к нему», – объяснил Дэвид Сандерс (David Sanders), ведущий автор исследования.Исследователи подчеркнули, что безглютеновая диета показана при целиакии (болезни, вызываемой непереносимостью глютена, которая поражает около 1% населения) и нецелиакийной чувствительности к глютену. Но перед переходом на ограничительную диету необходимо обратиться за рекомендацией к своему врачу.«Это исследование пытается провести черту между теми, кто получает пользу от безглютеновой диеты, а кто нет. Медицинские исследования подтверждают, что пища с глютеном подходит для большинства, однако сейчас развивается идея, что он вреден вообще для всех. Из-за этого многие люди без каких-либо явных проблем в настоящее время соблюдают ограничительную диету, тогда как другие, похоже, полностью отвергли ее и считают отказ от глютена “причудой”. Это может вызвать реальные проблемы у людей с клинической чувствительностью к глютену, поскольку их медицинские потребности не всегда воспринимаются серьезно», – поделился Иэн Кроулл (Iain Croall), соавтор исследования.Как отмечается в исследовании, безглютеновая диета является лучшим средством лечения клинической чувствительности к глютену – целиакии или нецелиакийной чувствительности к глютену. Ученые прокомментировали, что исследование длилось относительно короткое время, но, тем не менее, согласно другим научным публикациям, любые эффекты чувствительности к глютену становятся заметными уже через одну неделю.