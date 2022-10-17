Кардиолог Варфоломеев: потребление бета-глюкана снижает «плохой» холестерин - список продуктов

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Вещество можно найти в овсяной, ячневой и грибной кашах.Холестерин играет важную роль в организме, например, помогает в производстве витамина D. Но когда уровень «плохого» холестерина слишком высок, это может вызвать такие состояния, как инсульт и сердечный приступ. Высокий уровень «плохого» холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) может привести к накоплению жировых отложений на стенках кровеносных сосудов. Это может уменьшить приток крови к сердцу в случае сердечного приступа и мозгу в случае инсульта.Одним из питательных веществ, рекомендованных врачом-кардиологом Олегом Варфоломеевым, был «бета-глюкан», который содержится в овсяных хлопьях.Бета-глюканы — это типы волокон, которые, как было установлено, снижают уровень холестерина ЛПНП без снижения уровня холестерина ЛПВП, который необходим организму."Дозы примерно трех граммов бета-глюкана в день могут снизить уровень холестерина ЛПНП на 5-10 процентов у человека с нормальным или высоким уровнем холестерина. Включите в свой рацион овес, который богат типом клетчатки, называемой бета-глюканом. Употребление 30 г каши в день даст вам достаточное количество бета-глюкана, чтобы помочь снизить уровень холестерина", - говорит Олег Варфоломеев.Эксперт также определил несколько продуктов, которые могут помочь снизить уровень холестерина за счет увеличения количества «хорошего» жира в организме.«Лучшие продукты для снижения уровня холестерина включают ненасыщенные жиры и продукты, содержащие омега-3 жиры (например, жирную рыбу). Орехи являются хорошим источником ненасыщенных жиров — добавляйте в свой рацион небольшую горсть в день, избегая соленых орехов».