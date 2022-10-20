Лечение полынью в народной медицине

У древних славян полынь считалась культовым растением, обладающим способностью очистить духовный и физический мир. Еще и сегодня многие люди верят, что аромат (запах) полыни отпугивает злых духов, бережёт от сглаза и порчи.Свойства полыни.Это очень ценное лекарственное растение. История о нем уходит далеко в прошлое.У древних славян полынь считалась культовым растением, обладающим способностью очистить духовный и физический мир. Еще и сегодня многие люди верят, что аромат (запах) полыни отпугивает злых духов, бережёт от сглаза и порчи.Наибольшую популярность в народе за свои лечебные, очистительные и косметические свойства получила полынь горькая. Она отличается от других видов прежде всего общим серовато-серебристым цветом.Верхние поверхности листьев у полыни горькой имеют беловатую окраску и стебель также выглядит шелковисто-сероватым. А корзинки цветов у этого растения желтые. Это многолетнее дикорастущее растение с характерным специфическим ароматом и очень горьким вкусом.Запах полыни довольно сильный и напоминает горько-терпкий вкус. Растёт она почти повсеместно, имеет прямой, до 1,5 м высоты, раскидистый стебель.Листья полыни собирают до начала цветения, срывая их без черешков. Стебли растения с верхушками срезают в начале цветения. Сушат в тени, в хорошо проветриваемом помещении.Срок сохранения лекарственного сырья — 2 года. Ценность полыни горькой и ее применение, еще больше возросла с рядом открытий в области микроорганизмов, населяющим наш организм.Такие из них как: токсоплазма, хламидия, трихомонада, гонококк, дрожжевые грибки, вирусы, микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы и др. медленно, но верно разрушают организм человека, приводя его к наиболее опасным заболеваниям. Как показывают исследования ими поражено около 90% всего населения планеты.Наличие этой гноеродной инфекции вызывает нарушение обмена веществ в организме, ведет к воспалению тонкого кишечника, разнообразным болезням печени и желчных путей, кожным заболеваниям (диатез, аллергия, крапивница, экзема, псориаз и так далее), инфаркту, разнообразным простудным заболеваниям с выделением слизи и гноя.Полынь же одно из эффективных, доступных и натуральных средств в борьбе с этими микроорганизмами.Очистка полынью.Регулярная очистка организма отваром полыни, спринцевание ею (1 ч. л. на ст. кипятка, настаивать 10 мин — утром и вечером) — весьма нужная и эффективная процедура, которую необходимо периодически регулярно делать женщинам. Полынь также очень ценится при очистке организма от различного вида глистов (паразитов), как сама, так и в комплексе (сборе) с другими травами.Паразиты не только употребляют все самое ценное и полезное из того что мы кушаем, а еще и гадят в наш организм, отравляя его своими продуктами жизнедеятельности. Они опасны тем — что тихо и незаметно могут убить человека, забирая постепенно у него силы, а когда он ослабнет, размножаются еще более интенсивно.Бывали случаи, когда людям, зараженными глистами ставили диагноз онкобольные и естественно лечили, облучая их, а когда те помирали, то после вскрытия выяснилось что люди чахли из-за глистов.Вот несколько эффективных рецептов с применением полыни, как избавиться от глистов (паразитов):1. Рецепт полынь и гвоздика (порошок).Траву полыни, гвоздики, семена льна измолоть и взять поровну, по пол чайной ложки. Смесь запивать стаканом морковного сока. Помогает избавиться от глистов и некоторых других паразитов.Полынь действует на промежуточные и зрелые стадии более 100 паразитов, а гвоздика — на личинки и яйца. Эти компоненты всегда нужно использовать вместе.2. Настойка полыни и семян тыквы (рецепт от Ванги).Смешать взятые в равных количествах листья полыни и толченые семена тыквы, залить эту смесь водкой в соотношении 1:3. Настаивать неделю в тепле или на солнце.Пить настойку два раза в день по одной рюмке натощак, лучше всего за полчаса до обеда и до ужина. Курс лечения – несколько недель, пока желудок полностью не очистится от глистов. Применять как общее противоглистное средство.3. Очистка (очищение) сухой полынью от паразитов.Берем заготовленную сухую полынь и измельчаем ее в порошок, понадобиться примерно 100гр. Почему именно сухая? Т. к. отвар, как показывает практика, не доходит в отдаленные участки кишечника (толстого кишечника), он всасывается по пути и остается в не значительной концентрации, важно чтобы полынь прошла через весь пищеварительный тракт и пролечила все участки.Сначала первые 3 дня и каждые 2-2,5 часа принимаем по 1 неполной чайной лож. сухой полыни: порцию кладем в рот и запиваем водой. Получается 5-6 раз в день, далее уменьшаем до 3-4 раз, к времени приема пищи не привязываемся.Курс лечения полынью горькой — 1 неделя, в очищение вовлекается сразу весь организм, проводить его рекомендуется 2 раза на год — весной и осенью, а также во время очистки придерживаться вегетарианской диеты и делать полынные клизмы (1 раз в день) и спринцеваться (утром и вечером) из настоя полыни (1-2 чайн. ложки на 1 литр кипятка, настоять до остывания, примерно до температуры тела и процедить).Во время очистки полынью может наблюдаться слабость, обострение на некоторое время старых болезней (заболеть в боку, болеть суставы, при движении камней могут возникть режущие боли).Настойка полыни (рецепт):берем 1-2 чайных ложек измельчённой травы полыни на 1 стакан кипятка, настаиваем 20 минут, выпить в течении дня за 3 раза, за полтора часа до еды.Настой полыни уничтожает гноеродные микроорганизмы, помогает при недостаточном выделении желчи, вялости пищеварения, чувстве переполненности желудка, вздутиях и газах, желчнокаменной болезни, при желтухе, песке и камнях в почках, активизирует кровообращение и улучшает обмен веществ.Полынь также хорошо помогает при проносах, при анемии, бессоннице, снимает боль (при воспалении слепой кишки), снимает изжогу, устраняет неприятный запах изо рта.Полынь для улучшения (возбуждения) аппетита:смешивают 8 частей травы полыни и 2 части травы тысячелистника, затем берут 1 чайную ложку смеси и заваривают 2 стаканами кипятка, настояв, принимают по 1 /4 стакана 3 раза в день.Самый действенный и главное — не очень горький! способ употребления полыни: закатывать несколько цветочков полыни в хлебные шарики и проглатывать их.Корень полыни (отвар):берем 2 ст. ложки измельченного корня полыни (сухого), заливаем 1 стаканом кипятка и кипятим 10 минут на слабом огне. Чтобы не улетучивались эфирные масла, посуду закрываем крышкой. После остывания — процедить, принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день, за 20-30 минут до еды, т.е. фактически выпиваем весь приготовленный отвар за день.Принимают отвар корени полыни при онкологических опухолях и раке желудка, раке прямой кишки, раке матки.При раке матки дополнительно таким же отваром делают наружные процедуры (ежедневные спринцевания), предварительно разведя кипяченной водой полученный 1 стакан отвара до 1 литры.Также корень полыни горькой применяют для лечебных ванн при подагре и неврозе. Курс лечения – 2 недели.Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!Масло полыни.Берем свежую полынь кладем ее в банку (из под майонеза) до верху, не утрамбовывая, заливаем оливковым маслом (можно кукурузным или льняным) и плотно закрываем, чтобы во внутрь не попадал воздух и настаиваем 10 дней. Масло станет темно-зеленого или перламутрового цвета.Затем процедить его и хранить в холодильнике, или подвале.Полынное масло сейчас выпускается промышленностью. На Украине его делают из полыни таврической (крымской).Применяют при воспалении дыхательных путей, гриппе, кашле, бронхите.Косметологи рекомендуют масло полыни для ухода за жирной, нечистой кожей, а также используют в аромотерапии.При болезнях печени советуют принимать порошок из горькой полыни и шалфея, в соотношении компонентов 1:5. Принимают его по 0,2-0,5 г 3 раза в день.Также, кроме перечисленных выше болезней, травой полыни лечат золотуху и туберкулёз, геморрой и суставный ревматизм, эпилепсию; принимают при белях, недостаточных и нерегулярных менструациях, против глистов.Настой из полыни активизирует кровообращение и улучшает обмен веществ. Поэтому его рекомендуют при ожирении и других нарушениях обмена веществ.При горячке и малярии принимают внутрь настой или отвар полыни.Для изгнания глистов отвар с добавлением чеснока применяют в виде клизм (2 стакана отвара полыни и 1 стакан отвара из одной головки чеснока).Наличие азулена в составе полыни горькой оправдывает её назначение внутрь при аллергических заболеваниях кожи.Наружно сок полыни горькой рекомендуется при мозолях (делают повязку), травмах.Сок содействует остановке кровотечения при травмах, он действует обеззараживающее и способствует затягиванию ран.Свежая размятая трава полыни хорошо успокаивает боль при сильных ушибах и вывихах, так же она действует при растяжениях.Настой полыни наружно используют при лечении чесотки, мозолей.Выделенный из полыни препарат камазулен имеет противовоспалительное и спазматическое действие и используется при ожогах рентгеновскими лучами, при экземах, ревматизме и бронхиальной астме.Разведённую тёплой кипячёной водой в соотношении 1:10 настойку полыни используют для примочек при воспалении глаз, а также для компрессов при воспалениях надкостницы, ушибах, суставном ревматизме.Настойку полыни пополам с водой используют для дезинфицирования дёсен и полости рта.Противопоказания.Большие дозы полыни или длительное её применение нежелательно, так как она способна вызывать расстройство нервной системы, курс лечения не должен превышать 2-х недель, максимум месяц, после чего необходимо сделать перерыв, как минимум на две недели, а лучше на месяц.Противопоказана полынь горькая при беременности и в период вскармливания грудью младенца, энтероколитах, при кровотечениях, малокровии.Нежелательно принимать ее при язве желудка и гастрите с пониженной кислотностью — ещё больше ее понизит.Не следует использовать ее людям имеющих аллергию на полынь.