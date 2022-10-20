Гинеколог рассказала, как нельзя лечить молочницу

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Молочница — одна из самых частых инфекций у женщин. Это инфекционный процесс, вызываемый дрожжеподобным грибком. Возбудитель относится к группе условно-патогенных микроорганизмов, которые всегда присутствуют в нашем организме и при нормальном состоянии здоровья ничем не проявляют себя. При инфекции поражаются слизистые оболочки влагалища, уретры, ротовой полости, кишечника. Какими способами лучше не лечить молочницу, читайте в нашей новости.Лечить «молочницу» многие женщины стараются без обращения к врачу, используя средства по рекомендации друзей, рекламы или фармацевтов, при этом даже не подозревая, что некоторые советы могут только усугубить ситуацию. При лечении молочницы не стоит принимать витаминные комплексы, это только усугубит проблему.Не стоит использовать противогрибковые препараты при каждом подозрении на молочницу, особенно назначать их себе самостоятельно. Иначе можно столкнуться с тем, что терапия перестанет действовать, сообщает «Доктор Питер».