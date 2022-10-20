Гинеколог рассказала, как нельзя лечить молочницу
Лечить «молочницу» многие женщины стараются без обращения к врачу, используя средства по рекомендации друзей, рекламы или фармацевтов, при этом даже не подозревая, что некоторые советы могут только усугубить ситуацию. При лечении молочницы не стоит принимать витаминные комплексы, это только усугубит проблему.
Не стоит использовать противогрибковые препараты при каждом подозрении на молочницу, особенно назначать их себе самостоятельно. Иначе можно столкнуться с тем, что терапия перестанет действовать, сообщает «Доктор Питер».
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