При гипотиреозе нужно минимизировать мучное и сладкое: медик Русакова

При сниженной активности щитовидной железы частое потребление мучного и сладкого может вызвать серьезную прибавку в весе, предупреждает диетолог и нутрициолог Дарья Русакова.

В интервью Русаковов прозвучало мнение о том, что людям, которым диагностирован гипотиреоз, необходимо строго контролировать присутствие в рационе рафинированных углеводов. Медик напомнила, что гипотиреоз означает сниженную активность щитовидной железы и недостаточную выработку ее гормонов.



«Поэтому рекомендуется сокращать калорийность рациона, преимущественно ограничивать простые углеводы», - резюмировала медик.
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