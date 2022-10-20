При гипотиреозе нужно минимизировать мучное и сладкое: медик Русакова
В интервью Русаковов прозвучало мнение о том, что людям, которым диагностирован гипотиреоз, необходимо строго контролировать присутствие в рационе рафинированных углеводов. Медик напомнила, что гипотиреоз означает сниженную активность щитовидной железы и недостаточную выработку ее гормонов.
«Поэтому рекомендуется сокращать калорийность рациона, преимущественно ограничивать простые углеводы», - резюмировала медик.
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