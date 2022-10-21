Врач перечислил предпосылки развития опасной и частой у женщин болезни суставов
Коксартроз поражает не только кость сустава, но и все окружающие его ткани: капсулу, связки, сухожилия и мышцы, из-за чего его подвижность ограничивается, объяснил врач. Чаще других подвержены этому дегенеративному заболеванию женщины и профессиональные атлеты.
Среди факторов риска коксартроза Глумаков назвал сидячий или малоподвижный образ жизни, из-за которого отсутствуют осевые нагрузки на конечности, а также тяжелый физический труд и спорт больших достижений, приводящий к перегрузке суставов. Также часто болезнь встречается у женщин в постменопаузе. Ортопед объяснил этот факт перестройкой гормонального фона, которая провоцирует остеопороз и, как следствие, проблемы с суставами и хрупкость костей.
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