Холин увеличивает риск сгустков крови — список опасных продуктов

События свертывания крови тесно связаны с хирургическим вмешательством и несчастными случаями, но роль пищевых источников вызывает все больший интерес.Риски свертывания в первую очередь связаны с развитием тромбоза, вызывающего закупорку внутри кровеносных сосудов. Поскольку вены несут кровь от тела обратно к сердцу, сгусток, который отходит от места своего образования, может нанести значительный ущерб, если он достигнет жизненно важного органа.Химические вещества, содержащиеся в мясе и других здоровых продуктах, могут стать причиной таких осложнений, влияя на микробиом кишечника.Потребление мяса может привести к образованию веществ свертывания, называемых ТМАО, в микробиоме кишечника.Результаты показали, что употребление большего количества мяса, особенно обработанного и красного мяса, было связано с более высоким риском атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Яичные липиды как источник холина приводят к повышению концентрации ТМАО через несколько часов после употребления 2 или более яиц.«Хотя продукты, богатые холином — печень, яичные желтки и красное мясо, как правило, содержат больше насыщенных жиров, холин также можно найти в продуктах с низким содержанием насыщенных жиров, таких как лосось, треска, тилапия, куриная грудка и бобовые», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.