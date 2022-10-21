Холин увеличивает риск сгустков крови — список опасных продуктов
Риски свертывания в первую очередь связаны с развитием тромбоза, вызывающего закупорку внутри кровеносных сосудов. Поскольку вены несут кровь от тела обратно к сердцу, сгусток, который отходит от места своего образования, может нанести значительный ущерб, если он достигнет жизненно важного органа.
Химические вещества, содержащиеся в мясе и других здоровых продуктах, могут стать причиной таких осложнений, влияя на микробиом кишечника.
Потребление мяса может привести к образованию веществ свертывания, называемых ТМАО, в микробиоме кишечника.
Результаты показали, что употребление большего количества мяса, особенно обработанного и красного мяса, было связано с более высоким риском атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Яичные липиды как источник холина приводят к повышению концентрации ТМАО через несколько часов после употребления 2 или более яиц.
«Хотя продукты, богатые холином — печень, яичные желтки и красное мясо, как правило, содержат больше насыщенных жиров, холин также можно найти в продуктах с низким содержанием насыщенных жиров, таких как лосось, треска, тилапия, куриная грудка и бобовые», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
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