Врач предупредила россиян об опасности "скрытой" соли в продуктах
По ее словам, несмотря не пользу хлорида натрия, его чрезмерное количество чревато серьезными заболеваниями и проблемами со здоровьем.
– От переизбытка соли могут формироваться заболевания печени и почек, атеросклероз. Также большое количество натрия приводит к вымыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов, – предупредила Попова.
Она обратила внимание, что из всей ежедневно употребляемой доли соли лишь 20% приходится именно на ту, которую человек осознанно добавляет в пищу. Остальная соль, это следует учитывать, приходится на продукты в целом, она является "скрытой". К примеру, она есть в печенье, колбасах, хлебе, мясе, яйцах, рыбе и так далее.
Врач отметила, что рекомендуется каждый день съедать не более пяти грамм соли, а гипертоникам – в разы меньше.
Кроме этого, соль удерживает влагу в организме и препятствует расщеплению жиров. В конечном итоге это приводит к высокому давлению и лишним килограммам соответственно.
Вместе с тем если употреблять много соли, можно столкнуться с заболеваниями ЖКТ, риском сердечно-сосудистых заболеваний, например, диабета, онкологии и хронических болезней легких. Об этом пишет издание "Известия".
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