Принимать пищу нужно по циркадным ритмам

Исследование показало, что время приёма пищи нужно синхронизировать с циркадными ритмами. Его проводили учёные Северо-Западного университета.Американские исследователи в ходе экспериментов на лабораторных мышах установили, что ограничение приёма пищи активным периодом суточного циркадного ритма ограничивает и набор веса, а также улучшает метаболическое здоровье за счёт повышения скорости метаболизма креатина в жировых клетках, вырабатывающих тепло. Речь о клетках адипоцитах, которые используют энергию из избыточных калорий, получаемых в рационе. Белая жировая ткань накапливает энергию, а бурая сжигает избыток, выделяя тепло и поддерживая температуру нашего тела посредством процесса под названием термогенез.Циркадные ритмы регулируют организм по 24-часовому циклу, который контролирует многие процессы, включая циклы сна и бодрствования, гормональную активность и температуру тела. Каждый день эти наши внутренние часы сбрасываются за счёт цикла смены света и темноты после захода и восхода солнца. Люди могут пользоваться добавками с гормоном сна мелатонином, чтобы регулировать время этих циклов. И вот эксперименты показали, что ограниченное по времени кормление может уменьшить лишний вес, а также улучшить метаболическое здоровье, как у грызунов, так и у людей. Эксперименты на мышах продемонстрировали, что несвоевременное кормление с неактивной фазой циркадных часов может способствовать увеличению веса.