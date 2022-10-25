Врач Кидиекова объяснила, что будет с организмом, если сутки не спать

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Как именно реагирует организм на недосып — какие последствия для здоровья могут быть, если одну ночь провести совсем без сна? На вопросы ответила врач.Если ночь прошла без сна, мы чувствуем себя разбитыми и уставшими, но как на самом деле сказывается на организме долгое бодрствование?— Здоровый сон важен для человека так же, как здоровые еда и вода. Чтобы ответить на вопрос, что происходит, когда мы не спим, рассмотрим, что происходит с нами во время сна, — рассказывает врач Наталья Кидиекова. — Функция сна реализует два блока — восстановление организма и восстановление психикиЧто происходит с организмом, когда мы спим:дыхание становится реже,мышцы расслабляются,снижаются температура тела и пульс,выделяются гормоны,активизируются иммунные процессы,происходит снижение эмоциональной усталости,накапливается новая энергия.Что будет, если сутки не спать— Если человек в силу определенных причин не смог спать должное время (у всех оно разное) в течение суток, то глобально за одну ночь ничего не произойдет, — обращает внимание эксперт. — Если не спать одну ночь, днем может субъективно отмечаться повышенная утомляемость, сонливость, снижение производительности, но вербальные функции, когнитивные способности и психомоторные процессы останутся на прежнем уровне.— Надо понимать, что ночь без сна влияет на всех по-разному, — объясняет врач. — Многое зависит от физического состояния человека, образа его жизни и наличия наследственных и хронических заболеваний. Например, бессонная ночь может быть причиной повышения уровня сахара в крови, но это вполне может и не произойти.При этом когнитивные способности человека, спавшего ночь и не спавшего ночь, не отличаются, считает доктор.— Снижаются лишь физические показатели, которые косвенно могут влиять на сосредоточенность, длительность выполнения определённых задач и так далее, — говорит эксперт.Хронический недосыпЕсли же нарушения сна приобретают хронический характер, то тогда последствия для организма могут быть весьма заметными, отмечает врач.— Из-за нарушений сна снижается общее качество жизни на фоне ухудшения работоспособности, — говорит Наталья Кидиекова. — Величина нарушений, согласно исследованиям, сопоставима, например, с депрессией или сердечной недостаточностью. Такие состояния уже требуют лечения после соответствующего обследования.Ученые доказали, что недостаток сна — менее 5 часов в сутки — для 50-летних может стать причиной повышения на 30% риска развития хронических заболеваний. В 60 лет риск увеличивается на 32%, а в 70 лет — на 40%.Речь идет о риске таких заболеваний, как диабет, рак, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь почек, заболевания печени, депрессия, деменция, психические расстройства, болезнь Паркинсона и артрит.