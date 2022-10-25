Врач Кидиекова объяснила, что будет с организмом, если сутки не спать
Если ночь прошла без сна, мы чувствуем себя разбитыми и уставшими, но как на самом деле сказывается на организме долгое бодрствование?
— Здоровый сон важен для человека так же, как здоровые еда и вода. Чтобы ответить на вопрос, что происходит, когда мы не спим, рассмотрим, что происходит с нами во время сна, — рассказывает врач Наталья Кидиекова. — Функция сна реализует два блока — восстановление организма и восстановление психики
Что происходит с организмом, когда мы спим:
дыхание становится реже,
мышцы расслабляются,
снижаются температура тела и пульс,
выделяются гормоны,
активизируются иммунные процессы,
происходит снижение эмоциональной усталости,
накапливается новая энергия.
Что будет, если сутки не спать
— Если человек в силу определенных причин не смог спать должное время (у всех оно разное) в течение суток, то глобально за одну ночь ничего не произойдет, — обращает внимание эксперт. — Если не спать одну ночь, днем может субъективно отмечаться повышенная утомляемость, сонливость, снижение производительности, но вербальные функции, когнитивные способности и психомоторные процессы останутся на прежнем уровне.
— Надо понимать, что ночь без сна влияет на всех по-разному, — объясняет врач. — Многое зависит от физического состояния человека, образа его жизни и наличия наследственных и хронических заболеваний. Например, бессонная ночь может быть причиной повышения уровня сахара в крови, но это вполне может и не произойти.
При этом когнитивные способности человека, спавшего ночь и не спавшего ночь, не отличаются, считает доктор.
— Снижаются лишь физические показатели, которые косвенно могут влиять на сосредоточенность, длительность выполнения определённых задач и так далее, — говорит эксперт.
Хронический недосып
Если же нарушения сна приобретают хронический характер, то тогда последствия для организма могут быть весьма заметными, отмечает врач.
— Из-за нарушений сна снижается общее качество жизни на фоне ухудшения работоспособности, — говорит Наталья Кидиекова. — Величина нарушений, согласно исследованиям, сопоставима, например, с депрессией или сердечной недостаточностью. Такие состояния уже требуют лечения после соответствующего обследования.
Ученые доказали, что недостаток сна — менее 5 часов в сутки — для 50-летних может стать причиной повышения на 30% риска развития хронических заболеваний. В 60 лет риск увеличивается на 32%, а в 70 лет — на 40%.
Речь идет о риске таких заболеваний, как диабет, рак, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь почек, заболевания печени, депрессия, деменция, психические расстройства, болезнь Паркинсона и артрит.
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