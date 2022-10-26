Очищенные песчинки набирают обороты в лечении ожирения

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Ученые всего мира ищут новые средства для борьбы с растущим уровнем ожирения, и недавно из мелиорированных песчаных куч появился многообещающий кандидат. Новое исследование, опубликованное недавно в журнале Pharmaceutics, подтверждает потенциал частиц диоксида кремния, изготовленных из этого материала, показывая, как они блокируют активность ферментов, препятствующих поглощению организмом жиров и сахаров, и предлагая идеальную конструкцию для оптимальной борьбы с ожирением.Исследование было проведено учеными из Университета Южной Австралии и основано на предыдущей работе, в которой изучалось, как частицы искусственного диоксида кремния могут влиять на то, как организм поглощает энергию из продуктов с высоким содержанием жиров. Предыдущие исследования показали, что частицы мезопористого кремнезема могут способствовать снижению веса у мышей с ожирением при добавлении в их рацион и могут безопасно переноситься самцами в качестве пищевой добавки. Также была предложена наилучшая форма и размер частиц, чтобы вызвать эффекты против ожирения.«Пористый кремнезем привлекает все больше и больше внимания из-за его способности бороться с ожирением, и данные, полученные на людях, показали, что это безопасная терапия», — сказал ведущий исследователь Пол Джойс. «Однако точный способ действия до сих пор ускользал от исследователей. Наше исследование показывает, как пористый кремнезем способствует борьбе с ожирением, действуя локально в кишечнике, ограничивая переваривание и всасывание жиров и углеводов. Важно отметить, что щадящий механизм должен обеспечивать клинически эффективные результаты снижения массы тела без побочных эффектов».Ранее было неясно, как частицы мезопористого кремнезема могут влиять на обмен веществ, но ученые предполагали, что они влияют на поведение некоторых пищеварительных ферментов. Чтобы изучить эту идею более подробно, Джойс и его команда разработали улучшенную модель пищеварения, которая позволила им контролировать переваривание липидов и углеводов во время имитации приема пищи с высоким содержанием жиров и углеводов.Эти эксперименты показали, что частицы искусственного кремнезема, полученные из очищенного песка, оказывают действие против ожирения, подавляя активность пищеварительных ферментов, называемых ?-амилами, и панкреатической липазы в желудочно-кишечном тракте. Как и в предыдущих исследованиях, ученые обнаружили, что на эти эффекты в значительной степени влиял размер пор и размер самих частиц. Испытывая различные частицы кремнезема, команда обнаружила, что те, у которых размер пор составляет 6-10 нанометров, работают лучше всего.«Это исследование определило специфические параметры пористого кремнезема, которые оказывают влияние на борьбу с ожирением», — сказал доктор Джойс. «Следующие шаги заключаются в проверке этих результатов с использованием моделей ожирения животных, чтобы можно было определить каждый вариант оптимального лечения ожирения. Ожирение является полностью предотвратимым заболеванием. Это огромный шаг к решению одной из самых распространенных проблем со здоровьем в мире».