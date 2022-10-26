Зелёные очки помогают при фибромиалгии

Исследование показало, что использование специальных зелёных очков несколько часов в день снижает тревожность, связанную с болью при фибромиалгии. Тем самым можно сократить количество опасных обезболивающих.Фибромиалгия - разновидность болей, с которыми сталкиваются очень многие люди. Это хроническое болевое состояние, провоцирующее боль во всём теле, и только в США от него страдает до 4 млн взрослых граждан. К слову, хронические боли довольно часто сопровождаются и тревожными расстройствами, что логично.И вот исследователи из Университета Северной Каролины установили, что ношение специальных зелёных очков в течение нескольких часов в сутки снижает связанную с болью тревогу и может помочь сократить потребность в приеме обезболивающих из категории опиоидов. Они нужны для снятия сильной боли у пациентов с фибромиалгией. Нельзя исключить, что зелёные очки могут помочь и при некоторых других видах хронических болевых расстройств, как показало исследование. Определённые длины волн зелёного цвета стимулируют пути в мозге, которые помогают справиться с болью. Существует острая необходимость в дополнительных методах лечения, чтобы уменьшить уровень использования вредных обезболивающих из группы опиоидов среди пациентов с фибромиалгией и другими разновидностями боли. Зелёные очки могут стать простым в использовании немедикаментозным вариантом. Тем более, что боль и тревога имеют схожие биологические механизмы, а страх боли углубляет тревогу, что приводит и к увеличению употребления опиоидов.