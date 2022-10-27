Датские ученые разработали укол, помогающий снизить вес

Новый препарат позволяет уменьшить массу тела на 10%.О новой разработке ученых пишет издание Daily Mail. Препарат пока что носит рабочее название BI456906. Он воздействует на систему, отвечающую за аппетит, и позволяет пациенту ощущать чувство сытости.Вещество воздействует на организм таким образом, чтобы он выработал определенный уровень гормона глюкагоноподобного пептида-1, который обычно выделяется после насыщения и контролирует уровень сахара в крови человека.BI456906 уже проходит испытания на людях. На текущий момент им воспользовались 400 человек моложе 50 лет. За 4 месяца его применения в среднем пациентам удалось похудеть примерно на 8,6 кг.