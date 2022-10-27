Названы 7 самых важных витаминов для эффективной работы головного мозга

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Нашему организму, безусловно, нужен полноценный набор всех полезных веществ — только в этом случае человек будет чувствовать себя хорошо. Разбираемся, при дефиците каких витаминов и минералов страдают память, интеллект и работоспособность.Нашему головному мозгу, как и любому органу, необходимо полноценное питание: оно помогает ему продуктивнее работать, четче и слаженнее отдавать команды и даже медленнее стареть.Практически все витамины и минералы, которые нужны организму, мы получаем из пищи. И дефицит некоторых из них наш мозг ощущает особо остро, говорят эксперты.Врач-невролог, педиатр. Рефлексотерапевт.— Для активной работы головного мозга требуется регулярное поступление нутриентов — белков, жиров, углеводов, микроэлементов. Витамины тоже крайне важны — без них мозг будет «голодать», — говорит невролог.Итак, нашему мозгу в первую очередь необходимы:Витамин ЕИли токоферол. Важнейший антиоксидант, который защищает клетки мозга от избыточного окисления. Играет важную роль в выработке соединений для поддержания целостности клеточной мембраны нейронов.— Таким образом, токоферол обеспечивает надежную защиту головного мозга, в том числе уменьшая повреждение нервных клеток при инсульте, — поясняет Альмира Гимранова.Важно помнить, что токоферол — это жирорастворимый витамин, он принимает участие в обменных процессах, защищает клетки от воздействия свободных радикалов. Проще всего витамин Е получить из пищи. Им богаты:растительные масла (подсолнечное, оливковое, кукурузное),орехи,семена,брокколи,авокадо.Витамин В6Он же пиридоксин. Повышает выработку специальных веществ — нейротрансмиттеров, обеспечивающих передачи нервных импульсов между нейронами.А это, в свою очередь, способствует улучшению:кратковременной и долговременной памяти,внимания,сосредоточенности,скорости мышления.Также ученые давно выяснили, что витамин В6 обладает успокаивающим действием, снимает симптомы тревоги, раздражительности и волнения. Больше всего этого витамина содержится в мясе птицы, рыбе, орехах, брокколи, спарже.Витамин В12Второе название — цианкобаламин. Принимает участие в многочисленных биохимических процессах организма, наиболее важными из которых считаются синтез ДНК, продукция эритроцитов и поддержание работы нейронов мозга.— Дефицит витамина В12 приводит к повышению уровня важного вещества — гомоцистеина. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития болезни Альцгеймера, которая проявляется необратимым снижением когнитивных функций, — поясняет Альмира Гимранова.Витамин В12, как и витамин В6, является водорастворимым, не накапливается в организме и требует постоянного восполнения из пищи.Источники В12:мясо (говядина),субпродукты,рыба (форель, тунец),молоко,яйца.Витамин СОн хорошо известен многим и как аскорбиновая кислота. Этот витамин можно заслуженно считать мощным антиоксидантом, он препятствует пагубному воздействию свободных радикалов, защищая мозг от преждевременного старения.— Устойчивость мембран нейронов позволяет длительное время сохранять высокую производительность и продуктивность умственной работы. Кроме того, аскорбиновая кислота помогает поддерживать уровень другого антиоксиданта — витамина E, — говорит невролог.Больше всего витамина С содержится в следующих продуктах:шиповник, сладкий перец;смородина, облепиха;петрушка, укроп;капуста брюссельская, белокочанная или цветная;картофель, помидоры, болгарский перец;яблоки, ананасы, цитрусовые.Витамин DУ «солнечного» витамина сложные научные названия — холекальциферол, эргокальциферол. Мало кто знает, что клетки мозга содержат специальные рецепторы для кальциферола. Связываясь с ними, витамин D стабилизирует оболочку нейронов, увеличивает количество связей и контактов между соседними клетками, а также регулирует уровень гормонов и нейромедиаторов — ацетилхолина, глицина, дофамина.Этот витамин под воздействием солнечных лучей вырабатывается кожей, а также поступает в организм с пищей. Большинство людей в северных широтах из-за климата испытывают недостаток витамина D — они страдают от слабости, сонливости, апатии, сложностей с концентрацией. Для восполнения этого важного элемента следует добавить в рацион жирные сорта рыбы, масло, сыр, яичный желток.Что еще важно знать про витаминыврач-генетик, кандидат медицинских наук— Работа мозга — непрерывный процесс нашего организма, на который влияют многие факторы, например кровоснабжение, хорошее качественное питание, полноценный сон, — говорит Егор Федоров.Так, дефицит витамина В6 можно заподозрить по постоянной раздражительности или заторможенности, сонливости. А витамин В12 не только необходим для нервных клеток и клеток крови: без него не синтезируется молекула ДНК, хранящая всю информацию живого организма и его характеристику как вида.Помимо уже перечисленных витаминов, нашему мозгу также необходимы:Витамин РРИли никотиновая кислота. Ее обычно назначают в профилактических дозах. Витамин РР необходим для работы всех отделов головного мозга.— Никотиновая кислота также эффективна при чрезмерной утомляемости, рассеянности, головной боли и раздражительности, — говорит Егор Федоров.Никотиновой кислотой богаты такие продукты, как говяжья печень, гречка, фасоль, курица, картофель, морковь и яблоки.Витамин В5Или пантотеновая кислота. Он способствует выработке дополнительной энергии, которая необходима при повышенных умственных нагрузках. Помимо этого способствует усвоению других витаминов, улучшает состояние энергетических процессов в миокарде и стимулирует производство гормонов надпочечников.Больше всего витамина В5 в:пшеничных отрубях,печени,арахисе,индейке и курице,форели, палтусе,гусе,семечках кунжута и подсолнечника.— В целом все «витамина для мозга» улучшают память, повышают умственную работоспособность, помогают нормализовать сон. Большая часть из них улучшает мозговое кровообращение, повышает социальную адаптацию и уменьшает конфликтность, — заключил генетик.