Врач Бычкова назвала частую ошибку при лечении анемии
По словам врача, очень часто наблюдают за уровнем ферритина и предлагают его лечить, но на самом деле лечить надо анемию. А сниженный ферритин "никто не лечит".
Врач объяснила, что необходимо при лечении анемии сделать общий анализ крови. В анализ нужно включить подсчет числа ретикулоцитов, а затем проанализировать формулу крови, биохимические показатели, а именно билирубины с его фракциями.
Кроме того, следует проанализировать показатели обмена железа (процент насыщения трансферрина железом, сывороточное железо, латентная железосвязывающая способность, общая железосвязывающая способность и, конечно, ферритин.
Врач в зависимости от результатов анализов назначает пациенту препараты железа или прописать переливание эритроцитной взвеси.
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