Названы преимущества назальной вакцины от коронавируса
— Укол – это психологическое вмешательство более серьезное. Когда в нос прыскают, люди меньше опасаются, в том числе, меньше боятся надуманных опасностей, — отметил он комментарии НСН.
Аграновский назвал опасения граждан по поводу побочных эффектов «Спутника» необоснованными и поддержал выпуск вакцины в новой форме по всей стране.
При этом он добавил, что такой вид вакцины лучше использовать для ревакцинации.
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