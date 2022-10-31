Острая боль в груди при вдохе говорит об опасном для жизни тромбе

Если вы испытываете «острую» боль в груди, которая усиливается при вдохе, это может сигнализировать о тромбе, и вам следует немедленно обратиться к врачу.Некоторое свертывание крови необходимо организму, потому что оно предотвращает чрезмерное кровотечение при порезе. Сгустки образуются, когда сгустки крови становятся гелеобразными. Однако сгустки, которые не растворяются естественным путем, могут быть опасны."Одним из признаков того, что у вас может быть тромб, является острая боль в груди, которая может усиливаться при вдохе. Сгустки крови могут быть опасными для жизни, если их не лечить быстро», — говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев .Другие распространенные симптомы тромбов включают в себя:Пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и повышение температуры в ноге или рукеВнезапная одышкаКашель или кашель с кровьюДругим опасным состоянием, которое может возникнуть со сгустками крови, является тромбоз глубоких вен (ТГВ). Это происходит, когда у вас есть тромб в вене — обычно в ноге.ТГВ особенно беспокоит, потому что эти сгустки в ваших венах могут затем оторваться и пройти через кровоток в легкие, что приведет к легочной эмболии.Вы более уязвимы для тромбов, если вы:Находитесь в больнице или недавно выписались из больницы, особенно если вы не можете много двигатьсяИзбыточный весКурениеКомбинированные гормональные контрацептивыБыли тромбы раньшеБеременностьЕсть воспалительное состояние, такое как болезнь Крона или ревматоидный артрит