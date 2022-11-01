Врач предупредила об опасности корицы и куркумы

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Нутрициолог Олеся Лукашенкова рассказала в интервью, как могут навредить здоровью популярные специи.Корица и куркума – специи, которые у всех на слуху. Обе считаются чрезвычайно полезными для здоровья. Так, употребление корицы ассоциируется со снижением уровня сахара в крови, а главный компонент куркумы – куркумин – известен как мощны антиоксидант, борющийся с воспалением.Но врач Лукашенкова предупредила в интервью, что специи могут быть также опасными – прежде всего, при их неправильном употреблении.Говоря о возможно опасности корицы, медик отметила, что в магазинах обычно продается недорогой по себестоимости вариант продукта, на производство которого идет кора определенного дерева. Этот сорт корицы известен как «кассия».Лукашенкова подчеркнула: специю из коры кассии опасно употреблять в высоких дозах:«В приправе содержится кумарин, он придает корице характерный сладко-горький аромат. Высокие дозы кумарина при длительном употреблении могут оказывать токсическое воздействие на печень. Не нужно употреблять более одной чайной ложки специи из коры кассии в день».Также, по словам эксперта, в некоторых случаях организм из-за повышенной чувствительности к кумарину может остро реагировать на него – при этом возникают головные боли, проблемы с кожей и ЖКТ вместе с болью в животе, тошнотой, изжогой.Что касается куркумы, эта специя небезопасна для беременных женщин из-за своего свойства стимулировать тонус матки.«Куркуму не рекомендуется добавлять в пищу людям с острым и хроническим гепатитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки», - уточнила эксперт в беседе с «Москва 24».Также врач посоветовала с осторожностью использовать мускатный орех и зиру.