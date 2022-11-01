Врач Алексей Хухрев назвал симптомы гипертонии, о которых мало кто знает

Врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил неожиданные признаки высокого артериального давленияТак, по словам эксперта, каждый организм индивидуально реагирует на повышенное артериальное давление. Если для одних это явление пройдет незаметно, то другие буквально не смогут встать с кровати, добавил врач.Среди частых симптомов этого недуга доктор выделил давящие боли в затылке, покраснение лица, жар в лице. В редких случаях также могут краснеть кожа на груди, отметил он."Некоторые часто начинают бегать в туалет. Но это, кстати, хорошо, потому что организм таким образом сбрасывает жидкость и может сам снизить давление", — объяснил терапевт, добавив, что также могут присутствовать чувство давления за грудиной, тошнота и ощущение покалывания в руках и ногах.