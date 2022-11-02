Три главные ошибки, мешающие худеть правильно

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Очень часто люди, пытающиеся избавиться от лишнего веса, сталкиваются с различными проблемами в процессе. Многие из них — результат допущенных ошибок.И сразу о трёх распространённых ошибках, допускаемых людьми при похудении, рассказала российский врач-гастроэнтеролог Ольга Ермошина.В первую очередь, по словам эксперта, стоит перестать бездумно голодать. Это не только замедляет обмен веществ, что уже нехорошо, но также это легко может привести вас к срывам. По данным экспертов, «при здоровом похудении нужно сбрасывать 5% от исходного веса в первые три месяца».Ещё одной популярной ошибкой худеющих является ограничение жиров в рационе. По словам Ермошиной, жиры наоборот необходимы организму, так как с их помощью он усваивает жирорастворимые витамины, а также выбрасывает желчь.Ну и третьим заблуждением врач назвала несочетание диеты с физической активностью.Включение в свой образ жизни двигательной активности, систематической, регулярной, способствует наибольшему сжиганию жира и достигаются лучшие результаты по снижению веса.