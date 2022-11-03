Как правильно расчесывать мокрые и сухие волосы?

Если на вашей расческе остается целый клубок волос, возможно, дело не в дефиците витаминов или проблемах с гормонами, а в том, что вы просто неправильно причесываетесь.Волосы необходимо ежедневно расчесывать даже если у вас короткая стрижка, и вот почему:Во время расчесывания вы распределяете по всей длине волос натуральные масла, которые вырабатывают сальные железы в волосяных фолликулах для здоровья и блеска волос;Бережное расчесывание обеспечивает массаж кожи головы, стимулирующий кровоток для роста волосы;Удаление выпавших волос. В норме мы ежедневно теряем 50-60 волос, и расческа помогает от них избавиться.Долгое время существовал миф о том, что необходимо делать не менее 100 движений расческой ежедневно, однако специалисты Американской академии дерматологии уверены, что это уже перебор, поскольку слишком частое расчесывание способствует выпадению волос. Достаточно осторожно и мягко расчесывать волосы два раза в день.Расчесываем влажные волосыСразу после мытья наши волосы очень хрупкие и уязвимые, поэтому их можно расчесывать только расческой с широкими зубьями, либо щеткой.Начните расчесывание с кончиков волос, постепенно поднимаясь на несколько сантиметров выше;Обязательно используйте кондиционер или несмываемое средство для разглаживания, если волосы сильно спутываются после мытья;Спутанные участки лучше распределять пальцами, а не расческой;Не торопитесь и не орудуйте расческой слишком энергично, это может повредить волосы.Расчесываем сухие волосыВ течение дня наши волосы, особенно длинные, могут сильно спутываться, поэтому при расчесывании также необходимо проявлять осторожность, чтобы не повредить их структуру и не вырвать их:Начинайте расчесывание с середины длины или на расстоянии нескольких сантиметров от кончиков волос. Лучше использовать щетку с натуральной щетиной;Постепенно передвигайтесь к корням волос, расчесывая их снизу вверх по всей длине;«Колтуны» лучше аккуратно распутывать пальцами, а не расческой, либо с помощью мытья с кондиционером.Если ваши волосы стали слишком сухими, ломкими и выпадают больше обычного даже при правильном уходе — это повод обратиться к трихологу или дерматологу.