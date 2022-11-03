Как вылечить постковидную бессонницу: советы сомнолога

Сомнолог Наталья Дорохова поведала о причинах постковидной бессонницы и методах борьбы с ней.«Специалисты по всему миру отмечают довольно частые случаи так называемой постковидной бессонницы – она появляется у людей, перенесших коронавирус. Исследователи только изучают эту проблему, и потому сказать точно, чем отличается этот вид расстройства сна от "стандартного", пока нельзя», – заявила биолог-сомнолог Наталья Дорохова.Выделяются лишь немногие механизмы повреждения нервной системы после вылеченного ковида. К ним относятся влияние на нервную систему медиаторов воспаления и нейротоксинов, связанных с деятельностью вируса, аутоиммунное и ишемическое поражение периферических нервов и головного и спинного мозга. Также огромную роль играют эмоциональные сдвиги, сопровождающие инфекционному процессу. Страх за себя и родных, мысли о неуверенности в выздоровлении ведут к стрессу и депрессии. Сочетание всех причин приводит к нарушениям в функционировании нервной системы, к которым и относится бессонница.«Лечат постковидную бессонницу стандартными способами. Рекомендуется регулярная физическая нагрузка (подчеркну: в щадящем режиме), пребывание на свежем воздухе, комплексы витаминов и минералов, ориентированные на поддержание деятельности нервной системы, нормализацию режима "сон/бодрствование"», – перечислила Дорохова.Сомнолог уточнила, что при серьезных ситуациях нужно обратиться к психиатру и пропить медикаменты, сообщает Life.