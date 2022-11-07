Онколог Евсеев объяснил, в каком случае пальмовое масло может вызывать рак

Многие продукты питания, которые в современном мире принято считать абсолютным злом, на самом деле не так плохи.Пальмовое масло — один из самых противоречивых продуктов. Из-за его дешевизны куда только его не добавляют: и в мороженое, и в шоколад, и в чипсы, и в полуфабрикаты. Одни говорят, что ничего страшного и вредного в нем нет, другие верят, что такое масло может повысить риск развития рака.Разбираемся вместе с онкологом Владиславом Евсеевым, как пальмовое масло заслужило дурную славу и в каком случае оно действительно может навредить здоровью.Пальмовое масло убивает мышей— Пальмовое масло — продукт далеко не новый. Однако в последнее десятилетие он стал самым популярным видом масла. Вокруг него существует огромное количество споров и обсуждений: влияет ли пальмовое масло на здоровье негативно, и если да, то насколько?В 2021 году в ряде журналов вышли статьи о том, что пальмовое масло является причиной распространения опухолей. Авторы всех этих заметок ссылались на работу, опубликованную в журнале Nature. В ней оценивалось влияние пальмовой кислоты на способность опухолевых клеток метастазировать.Надо подчеркнуть, что это исследование было доклиническим, то есть изучались модели опухолей полости рта и меланомы у мышей, а не поведение реальных опухолей у человека. Действительно, оказалось, что у мышей контакт с пальмовой кислотой приводит к более частому и быстрому появлению метастазов при раке полости рта или меланомы.Тем не менее сами авторы статьи подчеркивают, что на основании этой статьи нельзя советовать пациентам, проходящим противоопухолевое лечение, какие-либо диеты с полным исключением пальмового масла и продуктов, для приготовления которых оно используется.Эта работа не говорит о том, что употребление пальмового масла приводит к увеличенному риску развития каких-либо онкологических заболеваний. В целом сейчас нет убедительных результатов исследований о том, что пальмовое масло — канцерогенное вещество.Не все так однозначноНекоторые исследователи отмечают, что употребление в рационе большого количества пальмового масла приводит к повышенному риску образования тех или иных опухолей (например, рака предстательной железы). Но надо понимать, что во многом это может быть связано не с самим пальмовым маслом, а с тем, что диета может быть в целом несбалансированная. Более того, есть работы, в которых наличие в рационе пальмовой кислоты было, наоборот, связано с более низким ростом опухолей, например рака поджелудочной железы.Также нужно учитывать, что в физиологических условиях изменения в количестве употребляемой пальмовой кислоты не влияют на ее концентрацию в тканях и органах организма. Этот баланс можно нарушить избыточным количеством углеводов в диете и перееданием.Кроме того, как мы помним, переедание ведет к набору лишнего веса. А лишний вес — один из факторов развития рака.Отдельно надо сказать, что международное агентство по изучению рака (IARC) не относит пальмовое масло или пальмовую кислоту к списку канцерогенных веществ. Поэтому сейчас нельзя сказать, что пальмовое масло вызывает онкологические заболевания.Но важно помнить, что правильная, сбалансированная диета — важный компонент здорового образа жизни, который в том числе помогает снизить риск развития некоторых опухолей.