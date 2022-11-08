Кардиолог Кореневич объяснила, что делать, когда сердце подпрыгивает и замирает

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Врачи называют такое внеочередное сокращение сердца, которое происходит в неправильном порядке или раньше срока, экстрасистолами. И как правило, они неопасны для жизни. Но это не значит, что на них не надо обращать внимания.Опасны только 5 процентовЭкстрасистолы бывают предсердные (или наджелудочковые) и желудочковые, которые, в свою очередь, подразделяются на опасные и неопасные. По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, из всех случаев экстрасистол опасными врачи обычно признают около 5 процентов. И что удивительно, как раз их люди, как правило, никак не чувствуют.Наоборот, те же, что часто пугают пациентов и мешают им жить, на самом деле безобидные и считаются нормой. А значит, и не нуждаются в особом лечении.«Опасные для жизни экстрасистолы — это отдельная очень узкая тема. Такие экстрасистолы необходимо лечить с помощью антиаритмических препаратов. Этим серьезно занимаются кардиологи и аритмологи. Когда экстрасистолы неопасны, а это встречается в 95 процентах всех случаев диагностики, но сильно нервируют и пугают пациента, лечение с помощью антиаритмических лекарств можно смело назвать стрелянием из пушки по воробьям», — рассказала Анна Кореневич в своем телеграм-канале.Врач отметила, что у любого сильного лекарства есть побочные эффекты и в неопасных случаях таким лечением можно сделать себе только хуже.«В официальных клинических рекомендациях для врачей по лечению таких экстрасистол (неопасных) прямо указано, что лечить их надо только в том случае, если пациент сам настаивает на лечении, потому что болезни как таковой еще нет, а качество жизни ужасное», — добавила кардиолог.А как тогда от них избавиться?Главное, как всегда, — найти и убрать причину, которая приводит к сбоям в работе сердца. И в случае неопасных экстрасистол лекарства вряд ли с ними справятся — все потому, что они не уберут глубинную причину. По словам Анны Кореневич, многие пациенты отмечают, что после терапии им стало полегче, но потом все вернулось на круги своя.А чтобы понять, что же на самом деле приводит к сбоям, надо прислушаться к своему организму. Как объясняет кардиолог, таким «подпрыгиванием» и «кувырканием» сердце дает недвусмысленный намек — что-то вы делаете не так.«Когда сердце „переворачивается“ часто, это значит, что мы перенапряглись эмоционально или физически. Мы можем не заметить это напряжение и продолжить вредить себе, а экстрасистолы заставляют нас как минимум обратить на себя внимание. Люди, которые не обладают такой чувствительностью, пропускают эти сигналы, ничего не меняют в своей жизни, а потом внезапно заболевают и умирают. У чувствительных людей подсознание с помощью экстрасистол посылает сигнал, что что-то идет не так, надо что-то поменять, чтобы все было хорошо», — объяснила врач.Если вы чувствуете, как сердце периодически «кувыркается» или «подпрыгивает», постарайтесь проанализировать, когда это происходит и что вы делаете не так. Если сможете найти правильный ответ и поменять свое поведение, скорее всего, забудете и про экстрасистолы. Если же не получается справиться самому, можно обратиться к психологу или врачу-специалисту, которые помогут найти причину и убрать ее, чтобы сердце смогло работать без перебоев.Как быстро остановить приступ аритмииКак рассказывала ранее Анна Кореневич, неопасный вид аритмии (это нарушение регулярности и последовательности сокращений сердца) можно отличить по следующим признакам:в этот момент вы в сознании;у вас не кружится голова;у вас нет низкого давления — ниже 90/60.Если же при этом вы теряете сознание или у вас низкий пульс, тут не медлите и сразу вызывайте скорую. С неопасными аритмиями можно попробовать справиться и самому. Вот что советовала сделать врач-кардиолог:При приступе любой аритмии самое главное — успокоиться. Это важно, так как от эмоционального фона зависит, как быстро человек сумеет справиться с этим состоянием.Можно принять седативные препараты типа валерьянки.Полежать и отдохнуть.Помогают также так называемые вагусные пробы — они способны почти у каждого второго быстро купировать приступ аритмии. Самый простой способ — надавить двумя пальцами на корень языка и вызвать у себя рвотный рефлекс. Еще один способ — сделать глубокий вдох, зажать нос и рот рукой и напрячь мышцы живота. Сидеть как «раздутый шарик» надо как можно дольше — насколько хватит воздуха.