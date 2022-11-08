Пивной хмель оказался полезен для профилактики старческого слабоумия

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые выяснили, что компоненты пивного хмеля могут замедлять накопление амилоидных бляшек, которое происходит при деменции, или старческом слабоумии.В частности, накопление амилоидных бляшек происходит во время болезни Альцгеймера. А это неизлечимое нейродегенеративное заболевание, которое разрушает структуры мозга.В новом исследовании учёные получили экстракты четырёх распространённых сортов хмеля. Ими затем обработали культуры нервных клеток человека. Эти экстракты проявили антиоксидантные свойства, а также препятствовали накоплению амилоидных бляшек. Самым эффективным оказался сорт теттнангер.Хмель протестировали на червях. У них наблюдалось снижение нейродегенерации. Учёные отметили, что их работа не означает, будто пиво полезно или защищает от болезни Альцгеймера.