Рождение трёх детей может защитить женщину от рака, доказали учёные
В новом исследовании, опубликованном в BMC Medicine, отмечается, что чем больше времени женщина проводит в состоянии беременности или на противозачаточных, тем ниже у неё риск развития рака матки. Всё дело в том, что именно в данном случае организм подвергается меньшему воздействию эстрогена.
Это всё стало известно благодаря генетическому анализу. В целом считается, что при высоком уровне эстрогена в организме у женщины повышается вероятность развития рака эндометрия (матки). Сильнее всего снизить этот риск помогло, как выяснилось, рождение ребёнка.
Причём чем меньше времени организм подвергается воздействию эстрогена в течение всей жизни (такое возможно при приёме противозачаточных, при беременности), тем меньше у женщины шансов столкнуться с раком матки.
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