После 40 секс только начинается: что такое сексуальное здоровье и 10 неочевидных факторов, которые на него влияют

Почему иногда мы хотим секса, а иногда – нет? От чего зависит наше либидо? Если коротко – на сексуальную жизнь женщины влияет все, что ее окружает: стресс, хронические заболевания, образ жизни. Почему сексуальная жизнь после сорока может стать только ярче и какие факторы стоит учитывать, объясняет профессор, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории Элисо Джобава.Женское здоровье складывается из двух взаимосвязанных составляющих – иммунной и нейроэндокринной регуляции систем жизни организма. Стабильная нормальная работа этих систем обеспечивает нормальный менструальный цикл, хорошее самочувствие и настроение, половое влечение (либидо), соответствующее исходной половой конституции, отсутствие гинекологических заболеваний.Сексуальная жизнь особенно уязвима после 40 лет. И связано это в первую очередь с физиологическим снижением основных половых гормонов – эстрогенов, прогестерона и тестостерона. Неверно считать, что только тестостерон отвечает за либидо у женщины, эти функции несут и эстрогены в первую очередь и даже прогестерон. Вот почему в норме либидо активно растет в середину цикла, то есть ближе к возможному зачатию. Ведь по циклу можно наблюдать активные колебания эстрогенов и прогестерона, тогда как уровень тестостерона всегда остается стабильным. Вот почему при беременности может активно расти либидо, ведь у будущей мамы очень много эстрогенов и прогестерона.Интересно, что все половые гормоны, как и все стероидные гормоны (в том числе гормоны стресса) вырабатываются из одного общего источника. И этот источник — холестерин. Его резкое снижение в крови чревато нарушением синтеза всех стероидов, и в первую очередь половых. Давайте разберемся, как продлить женскую половую жизнь.Совет #1: Соблюдайте режим снаЛожиться спать нужно до 22:00, а вставать не позднее 8:00. Нормальный достаточный синтез мелатонина (гормона сна) происходит с 20:00 до полуночи. Если в это время не лечь спать, организм останется без мелатонина, даже если вы проспите 8 часов и более. Это приведет к снижению серотонина (гормона счастья и радости), за ним дофамина (гормона достижений) и окситоцина (гормона любви, в том числе к жизни). Плюс снижается и синтез половых женских гормонов – эстрогенов и прогестерона в большей степени. Так, лучшим средством для молодости и тонуса является достаточный по времени и количеству часов сон.Совет #2: Контролируйте уровень стрессаСтресс давно и плотно вошел в нашу жизнь. А сейчас его уровень значительно повышен практически у каждого. Именно поэтому крайне важно как для сексуального влечения, так и для общего здоровья организма в целом регулировать его уровень. Тут приходят на помощь антистрессовые мероприятия. Для каждого они свои. Это могут быть: сеанс у психолога, шопинг, встречи с друзьями и близкими, медитации, религия, СПА-процедуры, массаж и многое другое. Важно подобрать именно такие антистрессовые действия, которые помогают именно вам. Для этого я рекомендую пробовать разное.Совет #3: Больше двигайтесьОрганизму жизненно необходима физическая активность. Здесь так же как и в случае с антистрессовыми мероприятиями нужно искать свое. Кому-то больше нравится фитнес, кому-то плавание, кому-то ходьба. Силовой спорт способствует выработке главного гормона секса – тестостерона. Не забывайте, что и сам секс является физической активностью. Им я рекомендую по возможности заниматься 2-3 раза в неделю.Совет #4: Не забывайте про детоксУровень токсинов также влияет на сексуальное влечение. Для того чтобы очистить организм, можно начать соблюдать питьевой режим (30 мл воды на 1 кг веса), чаще ходить в бани, делать лимфодренажные процедуры. Поддержка нормальной работы систем детоксикации – залог правильного метаболизма стероидных гормонов в женском организме. Прогревающие процедуры (хаммам, баня) являются успешными методами повышения гормональной активности, в частности, тестостерона.Совет #5: Поддерживайте уровень физиологического стресса организмаГормезис – простыми словами это физиологический стресс. Под гормезисом подразумевается все то, что стимулирует мягко выработку кортизола. И если обычный стресс пагубно влияет на нашу сексуальную жизнь, умеренный гормезис напротив стимулирует выработку нужных гормонов и способен расслабить организм. Здесь я могу рекомендовать поход в ледяную купель после бани или криосауну. Найдите физиологический стимулятор, который подойдет именно вам.Совет #6: Не игнорируйте витаминыНеобходимо принимать основные базовые нутриенты и поливитаминные комплексы курсами в течение года. Базовые нутриенты — это витамин Д, магний, йод, омега-3, витамины группы В. Курсами имеет смысл принимать витамин С, А, Е, минералы и другие. Сейчас огромный выбор качественных по составу комплексов и мононутриентов. Для более грамотного подбора имеет смысл обратиться к врачу-диетологу или специалисту нутрициологу. Для женщин в возрасте 40+ к комплексам этих мероприятий имеет смысл добавить фитоэстрогены – лигнаны (лигнариус) для мягкой безопасной коррекции гормонального фона.Совет #7: Будьте внимательны к сигналам телаСексуальное здоровье женщины в любом возрасте зависит не только от гормонов, но и от ощущения комфорта в области половых органов. Это отсутствие патологических выделений, присутствие нормальных выделений, увлажненность, тонус стенок влагалища и мышц тазовой диафрагмы. Поэтому обратите внимание на сигналы вашего тела, если у вас появились боли и дискомфорт при половом акте, чувство жжения, сухости обратитесь к врачу-гинекологу. Также на первом этапе имеет смысл начать применять гель с гиалуроновой кислотой и фитоэстрогенами-лигнанами, который восстанавливает увлажненность в интимной зоне и улучшает чувствительность при половом акте.Совет #8: Не стесняйтесь стимулировать либидоЖенский организм уникален! Существует множество способов стимулировать либидо. Начните прием некоторых растительных компонентов, например, экстракта домианы, куркумина, мака перуанская, допа мукуна, а также адаптогенов (родиола розовая, ашваганда, синюха голубая). Все это способствует стабилизации эмоционального фона, и повышению либидо.Совет #9: Регулярно обнимайте близких«Обнимашки» способствуют выработке окситоцина – а это эндорфин, регулирующий женское либидо поактивнее любого гормона. И здесь объятия не обязательно должны быть именно с половым партнером, обнимайте детей, друзей, близких, и так часто, как это возможно. Если обнять некого, сходите на расслабляющий массаж, обертывание, и желательно попасть под мужские руки мастера.Совет #10: Избавьтесь от вредных привычекИ финальный нетривиальный совет – отказаться от вредных привычек. Курение особенно губительно для женщины. Всем своим пациенткам я также рекомендую придерживаться чистого питания с исключением транс-жиров, уменьшением насыщенных (животных) жиров и легких углеводов и глютеновых круп. И увеличением количества надземных овощей, клетчатки, полезных жиров (ненасыщенных).Главное правило, которое необходимо запомнить, – слушайте свой организм. Если один из советов вам не подходит, откажитесь от него. Например, если вы чувствуете себя плохо после спорта или гормезиса – это повод пройти более глубокое обследование организма. Не заставляйте себя что-то делать, это будет только снижать уровень либидо. Сексуальное влечение – функция, исходно предназначенная для продолжения рода. А женское либидо – самая многофакторная вещь, которая напрямую зависит не только от гормонов, но и от эмоций, эстетики, чувства баланса, уверенности и, конечно же, симпатий к мужчине».