Кардиолог Васильев назвал четыре симптома для обращения к врачу

Одним из симптомов того, что нужно обратиться к врачу для проверки состояния сердца является боль, возникающая при физической нагрузке и вынуждающая прекратить ее.В интервью кардиолога Сергея Васильева были названы четыре симптома возможных проблем с сердцем.Одним из них являются загрудинные боли, заметил специалист. Васильев охарактеризовал сердечную боль следующим образом.«Боль связана с физической нагрузкой – проявляется или нарастает, когда человек быстро идет, поднимается по лестнице, занимается спортом. Нарастающая боль, вынуждает прекращать свою деятельность», - сообщил кардиолог Лайфу.Васильев добавил, что боль, связанная с сердечной патологией, не зависит от расположения тела. Можно принимать комфортные позы, она от этого не прекратится.Еще один серьезный повод для обращения к врачу – аритмии, обусловленные нарушением сердечного ритма. Люди ощущают их в виде учащенного или, наоборот, замедленного сердцебиения, трепыхания, проскоков. Также следует проверить сердечно-сосудистую систему при возникновении одышки. Медик уточнил, что это следует сделать, заметив, что одышка возникает даже при небольшом физическом усилии, или что усталость стала появляться при гораздо меньших нагрузках, чем раньше«Если одышка появляется в покое, при выполнении каких-то простых бытовых процедур, например при завязывании шнурков, при одевании, – то чаще всего это клинический признак сердечной недостаточности», - проинформировал кардиолог.Наконец, тревожным симптомом является повышенное артериальное давление. В том случае, когда тонометр стал регулярно показывать более 140 на 90, нужно записаться на прием к терапевту – возможно, понадобится лечение гипертонической болезни.