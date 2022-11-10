Врач Захарова: диабет может спровоцировать цистит — признаки

Диабет становится все более распространенным. Частое мочеиспускание — это признак, он не единственный.Цистит, форма инфекции мочевыводящих путей (ИМП), может быть симптомом заболевания.«Бактерии и дрожжи любят сахар. Высокий уровень сахара увеличивает риск рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, особенно у женщин, из-за дрожжевых и бактериальных инфекций», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Что такое цистит?Цистит, как уже упоминалось, представляет собой форму инфекции мочевыводящих путей, которая чаще встречается у женщин, чем у мужчин. В большинстве случаев полностью излечим, он часто может пройти сам по себе, но в некоторых случаях может потребоваться лечение.Симптомы этого состояния включают:• Боль, жжение или покалывание при мочеиспускании• Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно• Моча темная, мутная или с сильным запахом• Боль внизу животаДругие симптомы диабета 2 типаДиабет 2 типа является наиболее распространенной формой диабета, и, следовательно, у большинства людей, у которых подозревается диагноз этого заболевания, вероятно.Основными симптомами являются:• Постоянное чувство жажды• Чувство сильной усталости• Потеря веса без каких-либо усилий• Зуд вокруг полового члена или влагалища• Порезы или раны заживают дольше• Нечеткость зрение"Употребление большего количества жидкости также может быть признаком диабета. Частое мочеиспускание требует потребления большего количества воды. Человек чувствует жажду и, вероятно, будет иметь сухость во рту и губах. Приходится пить больше воды, чтобы утолить жажду и увлажнить сухие части тела. Прием большего количества жидкости является признаком диабета".