Ученые: пиво помогает предотвратить болезнь Альцгеймера

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Пиво может оказывать защитное действие против основных процессов, ведущих к болезни Альцгеймера – к такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного журналом ACS Chemical Neuroscience.Хотя алкоголь является одним из основных факторов риска для любого типа деменции, те люди, которые время от времени выпивают кружку пива, могут улучшить защиту мозга от возрастной деградации. Ученые обнаружило удивительную связь между пивом и более низким риском болезни Альцгеймера.Причина, по которой пиво помогает предотвратить болезнь Альцгеймера, сводится к его основному ингредиенту – хмелю. Этот компонент напитка способствует появлению специфического аромата и вкуса пива, но также хмель способен предотвратить слипание белковых бляшек в мозге, ассоциированных с возникновением деменции.Конкретно при болезни Альцгеймера в мозге становится аномально высоким уровень липких отложений, называемых бета-амилоидами, которые, слипаясь, образуют бляшки. Накапливаясь между нейронами, такие бляшки нарушают функцию мозговых клеток, что ведет к развитию нейродегенеративных патологий.Исследовательская группа изучила четыре распространенных сорта хмеля, используемых пивоварами. В лабораторных условиях они воздействовали хмелем на амилоидные белки и нервные клетки человека. Под влиянием хмеля нейроны очищались от белковых комков. Исследователи добавили, что их результаты показывают: хмель может быть основой для продуктов, способных уменьшать риск нейродегенеративных заболеваний. Что касается пива, ученые призвали не злоупотреблять им – в большом количестве алкоголь ускоряет сокращение белого вещества мозга, что приводит к ранним когнитивным проблемам.