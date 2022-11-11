Ученые открыли новый способ лечения рака

Российские ученые предложили новый способ борьбы с раковыми опухолями, который будет запускать в клетках программу «самоубийства» с помощью комбинации природных и искусственно синтезированных молекул.Специалисты уверили, что новый метод поможет избежать побочных эффектов лучевой и химиотерапии. А заключается он в избирательном включении в раковых опухолях апоптоза - генетически запрограммированного, но в силу патологических изменений заблокированного процесса их самоуничтожения.Ученые всего мира сейчас говорят, что метод апоптоза может стать самым эффективным в борьбе с тяжелой болезнью.Команда исследователей во главе со специалистами Института биомедицинской химии имени Ореховича (ИБМХ) и Российского университета дружбы народов смогли найти новую комбинацию природных молекул - полиаминов с искусственно синтезированным так называемым биспидиновым производным. Вместе они способствовуют апоптозу.Эксперименты ученых проводились на клетках печени крыс и человека. Среди них были как здоровые, так и пораженные. Полимины, добавленные к ним, были не токсичны, однако в присутствии биспидинов погибли только опухолевые клетки. Это произошло в результате апоптоза, что доказывает эффективность нового метода.Отметим, что рак является одной из самых страшных и, к сожалению, распространенных болезней нашего времени, с которой борются уже много лет. Заболеть можно как в юном, и в зрелом возрасте. И главное, вовремя обнаружить появление злокачественных образований.Однако ученые недавно установили, что даже здоровый человек, никогда не болевший раком, при всем своем желании не сможет прожить очень долго. Были проведены масштабные исследования, в ходе которых удалось выяснить максимальный возраст, до которого доживет человек.