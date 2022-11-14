Раскрыт вред чрезмерного употребления лимона

Регулярное употребление лимонного сока может привести к расстройству желудка и язвенной болезни.По словам специалистов, плоды лимонного дерева богаты витамином С, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Лимон способствует образованию лейкоцитов и укрепляет иммунитет.Однако, несмотря на всю пользу, у лимона есть ряд побочных эффектов. Так, чрезмерное употребление цитрусового может вызвать изжогу, боли в желудке, груди и горле, а также спровоцировать развитие язвенной болезни.Кроме того, лимонная цедра, которая используется при приготовлении различных блюд, кристаллизуется в организме и образует камни в почках.Также частое потребление лимона ускоряет процесс усвоения железа, что в некоторых случаях может привести к такому заболеванию, как гемохроматоз.Из-за большого содержания витамина С увеличивается число позывов к мочеиспусканию, предупреждает издание En Son Haber.Помимо этого, плоды лимонного дерева содержат аминокислоты под названием тирамин, которая стимулирует кровообращение в головном мозге и в некоторых случаях может вызывать острую головную боль.Регулярное употребление лимонного сока может пагубно отразиться на состоянии зубной эмали и полости рта, предупреждают специалисты.Используя лимон в косметических целях, также следует соблюдать осторожность. Кожа, обработанная лимонным соком, наиболее сильно подвержена солнечным ожогам.А волосы, смоченные соком лимона, становятся ломкими и слабыми.