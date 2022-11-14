Внезапные судороги ног могут означать варикоз

Эндокринолог Елена Губкина объяснила в интервью, что за внезапными судорогами в ногах иногда скрывается варикозная болезнь.

По словам Елены Губкиной, нередко возникающие в ногах судороги означают, что «человеку может не хватать определенных веществ, витаминов и микроэлементов».

В частности, медик связала данное нарушение с недостатком калия, дефицитом витамина D.

Недостаточное употребление жидкости, прием некоторых препаратов тоже способствуют таким судорогам, добавила Губкина.

Кроме того, внезапные судороги ног могут означать варикоз

«Судороги мышц ног – один из симптомов варикозной болезни вен нижних конечностей», - сказала эксперт, беседуя с aif.ru.

При варикозной болезни происходит нарушение работы клапанов, регулирующих ток крови из нижних конечностей к корпусу телу. Кровь застаивается, вызывая расширение вен, их выпирание под кожей. Вызываемые варикозом судороги могут быть в том числе ночными.

Также для него характерны тяжесть в ногах «мурашки» и тянущая боль, отек голеней.
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