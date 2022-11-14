Эндокринолог Елена Губкина объяснила в интервью, что за внезапными судорогами в ногах иногда скрывается варикозная болезнь.По словам Елены Губкиной, нередко возникающие в ногах судороги означают, что «человеку может не хватать определенных веществ, витаминов и микроэлементов».В частности, медик связала данное нарушение с недостатком калия, дефицитом витамина D.Недостаточное употребление жидкости, прием некоторых препаратов тоже способствуют таким судорогам, добавила Губкина.Кроме того, внезапные судороги ног могут означать варикоз«Судороги мышц ног – один из симптомов варикозной болезни вен нижних конечностей», - сказала эксперт, беседуя с aif.ru.При варикозной болезни происходит нарушение работы клапанов, регулирующих ток крови из нижних конечностей к корпусу телу. Кровь застаивается, вызывая расширение вен, их выпирание под кожей. Вызываемые варикозом судороги могут быть в том числе ночными.Также для него характерны тяжесть в ногах «мурашки» и тянущая боль, отек голеней.