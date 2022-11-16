Миндаль улучшает здоровье сосудов и связан с более здоровым питанием

Целых два маркера здоровья сосудов улучшились у людей, которые ели миндаль в течение шести недель. В то же время, ученые установили, что употребление миндаля связано с формированием более здорового рациона.Два исследования подтвердили полезное действие миндаля на здоровье людей. В научной работе, которая опубликована в American Journal of Clinical Nutrition, ученые показали, какое полезное действие может он оказать на сосуды.Выяснилось, что у людей, которые заменяют миндалем такие популярные снэки (перекусы), как печенье и чипсы, существенно улучшаются показатели здоровья сосудов. Исследование длилось шесть недель, участники были разделены на две группы, они получали миндаль или другой снэк аналогичной калорийности. Риск сердечно-сосудистых заболеваний у них в начале исследования был чуть выше среднего.К концу исследования у тех, кто получал миндаль, снизился уровень липопротеинов низкой плотности в крови («плохого холестерина») и улучшилась функция эндотелия (внутренней оболочки) артерий, что является важным показателем здоровья сосудов. Ученые обнаружили, что у такой замены стандартных снеков на миндаль есть потенциал снизить сердечно-сосудистый риск на 32%. При этом за счет миндаля человек должен получать 20% калорий.Второе исследование, которое опубликовано в European Journal of Nutrition, показало, что в Великобритании у тех, кто ест миндаль, меньше окружность талии и ниже индекс массы тела по сравнению с теми, кто его не ест.В исследовании британские ученые анализировали четырехдневные пищевые дневники 6800 взрослых людей. Оказалось, что люди, которые чаще едят миндаль, в целом здоровее питаются, например, получают больше белков, витамина С и калия. С другой стороны, они употребляли меньше натрия (соли), углеводов и сахара.У тех, кто употребляет миндаль, окружность талии в среднем меньше на 2,1 сантиметра, а индекс массы тела меньше на 8, чем у тех, кто его не ест.Доктор Венди Холл (Wendy Hall) из Королевского колледжа Лондона, соавтор обоих исследований, прокомментировала их результаты:«Потребление цельных древесных орехов, таких как миндаль, является важной частью здоровой диеты. Наше исследование на примере населения Великобритании показало, что взрослых едят их мало. Но те, кто сообщает о миндале в рационе, с большей вероятностью в целом следует здоровой диете, у таких людей меньше жира в организме».