Недостаток сна приводит к увеличению висцерального жира на животе на 11%

Исследования также показали, что всего четыре часа сна в сутки могут увеличить общее количество брюшного жира на девять процентов.Висцеральный жир хранится глубоко внутри живота и защищает и изолирует наши жизненно важные органы. Хотя это означает, что определенное его количество необходимо, слишком много может быть вредным. Фактически, наличие избытка висцерального жира связано с такими состояниями, как диабет, рак и болезни сердца.Как и подкожный жир, который находится под кожей, хорошо известно, что то, что вы едите и сколько вы тренируетесь, может влиять на количество висцерального жира в вашем теле. Хотя некоторым людям это может показаться недостижимым, один эксперт порекомендовал другой способ борьбы с висцеральным жиром.«Итак, что вы можете сделать, чтобы избавиться от этого невидимого, но потенциально смертельного жира? Самое очевидное, что вы можете сделать, — это похудеть. Но прежде чем вы начнете бегать на беговой дорожке семь дней в неделю или сократить свой рацион до полных тарелок только брокколи, есть одна очень простая вещь, которую вы можете сделать, чтобы избавиться от висцерального жира — ложиться спать раньше. Сокращение времени сна напрямую связано с увеличением индекса массы тела (ИМТ), процентного содержания жира в организме и висцерального жира», - говорит врач-диетолог Василиса ПономареваНедостаток сна может привести к увеличению абдоминального висцерального жира на 11 процентов.В исследовании сравнивали людей, сидящих на диете, которые спали восемь часов, с теми, кто спал всего 5,5 часов в сутки, в течение 14-дневного периода.Результаты показали, что у тех, кто был лишен сна, их усилия по снижению веса уменьшились более чем на 50 процентов, а также усилился голод.