Потливость может возникать как симптом опасных заболеваний

Повышенная потливость может быть наследственной чертой, но в некоторых случаях она указывает на опасные патологии, включая сахарный диабет и рак.За исключением тех случаев, когда потливость является унаследованной особенностью (обычно это становится понятно в подростковом возрасте), она может возникать как симптом опасных заболеваний. Например, как симптом диабета.«Нередко люди потеют из-за сахарного диабета, особенно когда повышается сахар», - проинформировало издание «Секрет фирмы».При заболевании диабетом также можно заметить следующие изменения с организмом: начинает ощущаться повышенная жажда и преувеличенный голод, учащается мочеиспускание, возникает кожный зуд, происходит прибавка в весе или, наоборот, похудение. Если все это наблюдается в дополнение к потоотделению, необходимо посетить врача.Еще одна опасная причина потливости – это гипертиреоз, характеризуемый чрезмерной активностью щитовидной желез и избыточным выделением гормонов. Данное заболевание также приводит к появлению таких симптомов как дрожь в руках, снижение веса при хорошем аппетите, нарушение сердечного ритма (аритмия), бессонница, перепады настроения.Помимо этого, потливость может объясняться неврологическими нарушениями – в частности, наличием эпилепсии. Другой ее опасной причиной является рак.«При лейкозе возникает интенсивное ночное потоотделение, на теле появляются необъяснимые синяки, возникает слабость, падает вес».Также потливостью предупреждает о себе сердечный приступ. При инфаркте она возникает вне всякой связи с температурой окружающей среды или физическими нагрузками. Другие его признаки – головокружение, боль в груди, отдающая в разные части левой стороны тела, чувство страха, слабость в ногах.