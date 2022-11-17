Она меняет цвет и запах: о самых неожиданных свойствах нашей крови рассказала гематолог

Правда ли, что недавно открыта новая группа крови, и зачем знать свою? Почему кровь может менять свой запах и окраску? В отношении крови всегда много вопросов, на которые нужно знать правильные ответы.Иногда в прессе или социальных сетях встречаются громкие заголовки об «открытии новой группы крови». На самом деле в медицине по-прежнему выделяют только четыре группы крови, а не пять или шесть. Для их классификации применяют систему АВО, разработанную еще в конце XIX века.Разные группы крови показывают наличие или отсутствие антигенов на поверхности красных кровяных клеток — эритроцитов. Антигены — это особые соединения, передающиеся по наследству и как бы формирующие «портрет» клетки. В системе АВО их подразделяют на два типа: А и В. Соответственно, сами группы крови делятся следующим образом:I группа — на поверхности эритроцитов есть оба антигена.II группа — есть только антиген А.III группа — есть только антиген В.IV группа — нет ни одного антигена.Дополнительно есть еще одна группа антигенов — резус-фактор (Rh). В этом случае все зависит от антигена D. Его присутствие делает человека резус-положительным, а отсутствие — резус-отрицательным. «Доктор Питер» узнал еще об удивительных свойствах крови у гематолога «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге кандидата медицинских наук Рамили Голубенко.Врач-гематолог, кандидат медицинских наукЗнать свою группу крови и резус-фактор важно каждому — на случай переливания крови в экстремальных случаях. Это необходимо, чтобы избежать возможных осложнений.«Какая потеря крови считается смертельной?»В норме на долю крови приходится около 8 процентов общей массы тела человека. Это примерно 4,5–5 литров, в зависимости от пола и веса, возраста. Смертельной считается потеря 1/3 объема крови — от 1–1,5 литра или более.«Сколько крови обычно переливают?»Все зависит от состояния конкретного пациента, но большие объемы переливают крайне редко. В каждой стране на этот счет существуют свои рекомендации и стандарты. Значение имеет и то, какие цели преследует переливание. Если пациенту необходимо восполнить нехватку эритроцитов, то речь идет о 400–800 мл донорской крови. В случае с тромбоцитами используют тромбоцитарную массу из плазмы консервированной крови. Ее рассчитывают в дозах. Обычно пациенту требуется 1–2 дозы.«Что случится, если мне перельют неподходящую группу крови?»Переливание — это процедура, при проведении которой должны строго соблюдаться определенные правила, в том числе проверка совместимости групп крови. Дело в том, что разные антигены способны конфликтовать между собой. Если резус-отрицательный пациент получит резус-положительную кровь, его антитела вступят в конфликт с донорскими эритроцитами. Смешивание разных видов крови чревато тяжелыми последствиями для иммунной системы организма, вплоть до летального исхода.Самыми универсальными донорами считаются люди с I группой крови: ее можно переливать практически всем. А вот IV группа является самой «неконфликтной» — ее обладатели хорошо воспринимают переливание крови любой группы. Тем не менее врачи стараются избегать ситуаций с переливанием «чужой» группы крови. В экстренных случаях возможно использовать I группу, но только при условии отрицательного резус-фактора.«Болеют ли в наше время „царской болезнью“ — гемофилией?»Гемофилия — врожденное заболевание, для которого характерно нарушение системы свертывания крови. Главную опасность при этой болезни представляют частые спонтанные кровотечения. Гемофилию диагностируют только у мужчин, но при этом носительницами ее гена являются женщины. Благодаря урокам истории многие привыкли ассоциировать эту болезнь с родственными браками, некогда популярными в правящих кругах Европы.В действительности с проблемой сталкиваются и совершенно обычные люди. В России зарегистрировано около 8 тысяч пациентов с гемофилией. Для сравнения: 15 лет назад их было всего 4 тысячи. Но есть и хорошая новость: сегодня гемофилия считается полностью контролируемой. На качество и продолжительность жизни людей она больше не влияет.«Почему кровь меняет цвет, и опасно ли это?»Кровь здорового человека имеет красный цвет. Своей окраской она обязана гемоглобину — железосодержащему белку, который входит в состав эритроцитов. Иногда кровь действительно способна менять цвет на темно-красный или даже коричневый. Такое происходит при повышении количества метгемоглобина. Этот подвид гемоглобина образуется при окислении содержащегося в белке железа. Процесс формирования метгемоглобина является естественным для нашего организма, но в норме его концентрация не должна быть больше 1%.Превышение этого показателя опасно развитием гипоксии — кислородного голодания тканей и органов. Дело в том, что метгемоглобин в отличие от «нормального» гемоглобина не способен доставлять кислород в ткани. Повышенный уровень этого соединения называется метгемоглобинемией. Помимо изменения цвета крови для такого состояния характерны бледность кожи, головные боли, одышка, тошнота и плохая координация мышц.«Может ли меняться запах крови?»Считается, что кровь обладает металлическим запахом. Это связано с наличием железа в эритроцитах. Однако запах крови может меняться под воздействием различных заболеваний. У пациентов с гепатитами он становится более горьковатым за счет большой концентрации пигмента билирубина. А при кетоацидозе — осложнении диабета кровь может начать пахнуть ацетоном.«Какие продукты надо есть, чтобы кровь была „хорошая“?»Сбалансированный рацион и соблюдение питьевого режима способны повысить качество крови. Перечень конкретных продуктов зависит от проблемы, которую необходимо решить. Так, повышенную густоту крови провоцирует дефицит белков и аминокислот. В этом случае для разжижения крови рекомендуется включить в рацион мясо, рыбу, яйца и морепродукты. Можно смело есть горький шоколад, орехи кешью, имбирь, лук, чеснок и семечки.При нехватке железа и низком уровне гемоглобина следует отдать предпочтение яйцам и субпродуктам — печени, почкам и т.д. Из растительных продуктов подойдут шпинат, пшеничные отруби и различные крупы — греча, овсянка, ячмень. Железо также содержится в ряде овощей и фруктов: цветной капусте, свекле, брокколи, кукурузе, яблоках, хурме, гранатах и сливе.А вот различная сдоба, крепкий чай и кофе, газировка, соленья, консервы и алкоголь, напротив, могут препятствовать усвоению железа организмом. Наконец, для поддержки кровеносной системы важно употреблять достаточное количество жирных кислот Омега-3. Они входят в состав липидной мембраны — оболочки клеток крови. Источниками Омега-3 считаются морская рыба и растительные масла: оливковое, льняное и т.д.«Гематоген помогает при низком гемоглобине?»Гематоген — одно из самых популярных средств для восполнения дефицита железа в организме. Его можно использовать как дополнительное средство при лечении и профилактике анемии. Однако важно понимать, что гематоген — это всего лишь БАД. Решить проблему низкого гемоглобина с его помощью не получится: здесь требуется лекарственная терапия, подбирать которую должен специалист.Наконец, нельзя забывать, что гематоген — это не лакомство и не альтернатива плитке шоколада. Не стоит превышать прописанную на упаковке дозировку. Кроме того, бесконтрольное употребление гематогена чревато набором лишнего веса: калорийность его весьма высока.