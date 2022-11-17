Названы случаи, когда принятие горячей ванны может привести к ужасным последствиям

Кто из нас не любит вечером понежиться в горячей ванне? Ведь вода не только расслабляет и забирает с собой все тревоги, но еще и так полезна для здоровья. Однако, как выяснили специалисты, это не всегда так. Существуют случаи, когда такой отдых может закончится печальным исходом.Во-первых, медики утверждают, что слишком частые водные процедуры смывают с кожи защитный слой. В результате этого кожа пересыхает и быстро стареет.Вторая причина несколько раз подумать перед принятием ванны – это негативное влияние горячей воды на работу сердца и сосудов. Специалисты выяснили, что находиться в ванне с водой до 40 градусов можно не более пяти минут.Также горячая вода может поспособствовать обмороку человека. Дело в том, что увеличивается частота сердечных сокращений и снижается артериальное давление. В результате этого начинает кружиться голова, и человек теряет сознание.Ученые перечислили список болезней и симптомов, при которых стоит воздержаться от принятия ванны. Это повышенная температура тела, болезни сердца в острой стадии, органов дыхания, туберкулез и тромбофлебиты, а также проблемы с сосудами.Специалисты говорят: чувствуйте свой организм. Если горячая ванна приносит вам хоть какой-то дискомфорт – снизьте градус. Иначе вы рискуете заработать проблемы с венами ног и венозным оттоком в целом.К слову, врачи дали рекомендации и по поводу использования горячей воды при сильном холоде, что особо актуально в осенне-зимний сезон. Ни в коем случае нельзя мыть руки в горячей воде и принимать ванну, если вы только вернулись с мороза. Резкие перепады температур провоцируют спазм сосудов.